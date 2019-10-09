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كُتّاب وآراء
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إطلاق سراح نبيل القروي مرشح الرئاسيات التونسية
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:54
قال المحامي كمال بن مسعود إن محكمة التعقيب أفرجت اليوم الأربعاء عن قطب الإعلام نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.
وأضاف بن مسعود أن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - خالد الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:30
ادن تونس لن تتغير و على هدا الاساس من حق القروي ان يتابع المتسببين في سجنه و يطالب بتعويض نصف ميزانية الدولة
2 - Moha... الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:35
الدولة العميقة في تونس تريده رئيسا للجمهورية رغم جرائم التهرب الضريبي وتهديد منافسيه بتشوهيهم إعلاميا وتعاقده مع شركة للضغط السياسي لضمان نجاحه في الانتخابات وغيرها من التجاوزات... أظن أن هناك أيادي خفية تريد إسقاط منافسه الأستاذ الجامعي قيس سعيد والإبقاء على الفساد في البلاد...
3 - benayad الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:48
اكيد اذا فاز في الانتخابات سينتقم من الذي اعتقاله لان الكل يريد الهروب من تونس خوفا ان يلحقهم الاعتقال من طرف الرئيس المفرج وعلي راسه يوسف الشاهد رئيس الحكومة انه يستعد المغادرة ارض الوطن خوفا من الانتقام وغير ذلك من ساهم في اعتقاله اما القضاء فقال كلمتة بضمانات مع الرئيس خوفا ان يلحقهم ايضا الاعتقال او العزل من الرئيس المفرج
4 - محمد بلحسن الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:52
قرار منطقي.
كيف يعقل حرمان سياسي مبدع في الإحسان وواحد من رجال المال والاعمال الناجحين وخبير في العلاقات الدولية.
التهم التي وجهت للرجل قد تجعل منه أحسن سياسي على صعيد المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء يسهر شخصيا على قداسة المال العام ومؤازرة المظلومين وتحفيز الكفاءات والابتعاد عن التطرف والعنصرية والشعبوية.
تونس كانت سباقة في عهد المرحوم لحبيب بورقيبة في ورش ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وتجريم الغنى الفاحش السريع.
أتمنى التوفيق للسيد نبيل القروي لأن كل نجاح ولو جزئي سينعكس إيجابا على عقلية الوزراء وباقي المسؤولين ببلدي المغرب. من حسن حضنا, نحن المغاربة, عندنا نظام ملكي يسهر على تحقيق طموحات وانتظارات الشعب ولكن مع كامل الأسف وثيرة الاشتغال ضعيفة نسبيا وكل نجاح بالدول المجاورة (اسبانيا فرنسا البرتغال الجزائر تونس مويتانيا السنغال) من شأنه تغيير العقليات والسلوكات خصوصا ونحن نعيش حاليا, بفظل الأنترنيت, في قرية كونية بعض أحيائها الشاسعة تحمل أسماء مدريد وباريس ولسبون والجزائر العاصمة وتونس العاصمة ونواكشوط ودكار.
تونس والسنغال كانوا سباقين للحد من الغنى السريع, قدوة لبلدي المغرب.
كيف يعقل حرمان سياسي مبدع في الإحسان وواحد من رجال المال والاعمال الناجحين وخبير في العلاقات الدولية.
التهم التي وجهت للرجل قد تجعل منه أحسن سياسي على صعيد المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء يسهر شخصيا على قداسة المال العام ومؤازرة المظلومين وتحفيز الكفاءات والابتعاد عن التطرف والعنصرية والشعبوية.
تونس كانت سباقة في عهد المرحوم لحبيب بورقيبة في ورش ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وتجريم الغنى الفاحش السريع.
أتمنى التوفيق للسيد نبيل القروي لأن كل نجاح ولو جزئي سينعكس إيجابا على عقلية الوزراء وباقي المسؤولين ببلدي المغرب. من حسن حضنا, نحن المغاربة, عندنا نظام ملكي يسهر على تحقيق طموحات وانتظارات الشعب ولكن مع كامل الأسف وثيرة الاشتغال ضعيفة نسبيا وكل نجاح بالدول المجاورة (اسبانيا فرنسا البرتغال الجزائر تونس مويتانيا السنغال) من شأنه تغيير العقليات والسلوكات خصوصا ونحن نعيش حاليا, بفظل الأنترنيت, في قرية كونية بعض أحيائها الشاسعة تحمل أسماء مدريد وباريس ولسبون والجزائر العاصمة وتونس العاصمة ونواكشوط ودكار.
تونس والسنغال كانوا سباقين للحد من الغنى السريع, قدوة لبلدي المغرب.
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