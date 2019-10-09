إطلاق سراح نبيل القروي مرشح الرئاسيات التونسية

هسبريس - رويترز

قال المحامي كمال بن مسعود إن محكمة التعقيب أفرجت اليوم الأربعاء عن قطب الإعلام نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.

وأضاف بن مسعود أن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال.