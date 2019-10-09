حزب النهضة يتقدم بـ52 مقعدا في انتخابات تونس

هسبريس - رويترز

قالت مفوضية الانتخابات في تونس اليوم الأربعاء إن حزب حركة النهضة الإسلامي فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بحصوله على 52 مقعدا في البرلمان في حين حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217.

وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.