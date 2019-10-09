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حزب النهضة يتقدم بـ52 مقعدا في انتخابات تونس
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:37
قالت مفوضية الانتخابات في تونس اليوم الأربعاء إن حزب حركة النهضة الإسلامي فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بحصوله على 52 مقعدا في البرلمان في حين حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217.
وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - وجدي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 23:26
لا حل إلا إقامة الدين الاسلامي في الدول العربية. الدين ثم الدين فالدين.مهما فسق الشباب والمواطنين فهم في قرارة أنفسهم وغياهب عقلهم يهتدون إلى المنهج السليم القويم وقت اللزوم.انا عن نفسي مدمن خمر ولكني أعرف أني على ضلال وإن انتخبت وانتقيت سأختار أصحاب الدين
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