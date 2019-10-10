إسرائيل تعتقل 81 طفلا فلسطينيا خلال شهر واحد

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 فلسطينيا خلال شهر شتنبر 2019، من بينهم 81 طفلا، وعشرة من النساء.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)، في بيان، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 175 من مدينة القدس، و54 من محافظة رام الله والبيرة، و100 من محافظة الخليل، و36 من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 25.

فيما اعتقلت 45 من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 21، و24 من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 فلسطينيين و8 من محافظة سلفيت، وعشرة من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 11 شخصا من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 5000، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 101 أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقا.

وعلى نحو آخر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال 43 امرأة فلسطينية في سجن "الدامون"، وتتعمد إدارة المعتقل ممارسة العديد من الانتهاكات والخروقات في معاملتهن، منذ لحظات الاعتقال الأولى مرورا بعملية النقل ومراكز التوقف والتحقيق ومنها للمعتقل، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية، وتنفيذ محاكمات جائرة، وفرض غرامات باهظة، عدا عن احتجازهن في ظروف معيشية صعبة وقاسية.

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن من بين الأسيرات القابعات في سجن "الدامون"، 16 أما لـ 59 طفلا وطفلة، وكذلك وجود ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري.