24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  2. شركة يابانية تفتتح مصنعا لأجزاء السيارات بطنجة (5.00)

  3. لاعب مغربي مرشح لجائزة أفضل لاعب في ألمانيا‬ (5.00)

  4. انتشار المخدرات و"القرقوبي" يقلق جمعيات بفاس (5.00)

  5. البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعتقل 81 طفلا فلسطينيا خلال شهر واحد

إسرائيل تعتقل 81 طفلا فلسطينيا خلال شهر واحد

إسرائيل تعتقل 81 طفلا فلسطينيا خلال شهر واحد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 16:30

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 فلسطينيا خلال شهر شتنبر 2019، من بينهم 81 طفلا، وعشرة من النساء.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)، في بيان، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 175 من مدينة القدس، و54 من محافظة رام الله والبيرة، و100 من محافظة الخليل، و36 من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 25.

فيما اعتقلت 45 من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 21، و24 من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 فلسطينيين و8 من محافظة سلفيت، وعشرة من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 11 شخصا من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 5000، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 101 أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقا.

وعلى نحو آخر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال 43 امرأة فلسطينية في سجن "الدامون"، وتتعمد إدارة المعتقل ممارسة العديد من الانتهاكات والخروقات في معاملتهن، منذ لحظات الاعتقال الأولى مرورا بعملية النقل ومراكز التوقف والتحقيق ومنها للمعتقل، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية، وتنفيذ محاكمات جائرة، وفرض غرامات باهظة، عدا عن احتجازهن في ظروف معيشية صعبة وقاسية.

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن من بين الأسيرات القابعات في سجن "الدامون"، 16 أما لـ 59 طفلا وطفلة، وكذلك وجود ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.