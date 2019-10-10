الدنمارك تعتزم تطبيق التفتيش على حدود السويد

هسبريس - د.ب.أ

قالت الدنمارك إنها سوف تجري عمليات تفتيش على الحدود مع السويد، في محاولة لمواجهة العصابات الإجرامية ذات الصلة بجارتها الشمالية، التي تتحمل مسؤولية تنفيذ سلسلة من الانفجارات وأعمال إطلاق النار.

وقال وزير العدل نيك هيكروب، ضمن تصريح للصحفيين، إن عمليات التفتيش سوف تبدأ في 12 نونبر المقبل، وسوف تتم خلال "بضع مرات في الأسبوع".

وسوف تنطبق عمليات التفتيش، التي سوف تستمر لمدة ستة أشهر، على موانئ السفن والقطارات وجسر اوريسوند والطريق وخط السكة الحديد الذي يربط بين الدولتين.

وأضاف أن الوزير أن الانفجار الذي وقع بوكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن، في غشت الماضي، وجريمة القتل المزدوج التي أعقبت إطلاق نار بالقرب من كوبنهاجن من ضمن الأمثلة على " الجرائم الخطيرة عبر الحدود".

وقد جرى احتجاز مواطنين اثنين من السويد للاشتباه في تورطهما في انفجار وكالة الضرائب.

وأوضح هيكروب: "منذ فبراير الماضي، تعرضنا لـ 13 انفجارا في منطقة كوبنهاجن الكبرى مثلوا خطرا على المواطنين".

وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة العدل تركيب مزيد من كاميرات المراقبة وفرض عقوبات أكثر صرامة لمن يمتلك متفجرات بالإضافة لتشكيل وحدة خاصة بشأن الجريمة عبر الحدود.

كما تعتزم الحكومة الدنماركية تمديد العمل بعمليات التفتيش التي أقرتها مطلع عام 2016 على النقاط الحدودية مع ألمانيا، وتشمل موانئ السفن والحدود البرية المشتركة في ظل أزمة الهجرة الأوروبية. وسوف تستمر عمليات التفتيش الآن حتى ماي 2020.

وكانت السويد قد فرضت قيودا حدودية مؤقتة منذ تشرين ثان/نوفمبر 2015، وهو العام الذي تم فيه تسجيل 162 ألف طلب لجوء، حيث أرجعت القرار لاحتياجات أمنية.