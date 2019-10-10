24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "باي باي جيلو" للكاتب طه عدنان .. الهجرة السرية تصل إلى الركح
- تثمين النفايات ببني ملال
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "الأركانة العالمية للشعر" تذهب إلى الأمريكي سيميك
- سبيد .. مدرب المشاهير
مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)
البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة (4.67)
- خاليلوزيتش: حمد الله يرفض اللعب مع "الأسود" .. والبديل موجود - (95)
- تعيين "حكومة الكفاءات" يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة - (85)
- هذه سبعة مفاتيح سياسية لقراءة دلالات تعديل التشكيلة الحكومية - (78)
- الحكومة المعدّلة "أخف وزنا أثقل كفاءة" .. والخبرة تزاوج السياسة - (73)
- العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا يغضب بلدانا عربية - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرلمان الروماني يصوت بسحب الثقة من الحكومة
صوت البرلمان الروماني اليوم الخميس لصالح سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا.
وجاء تصويت البرلمان استجابة لطلب سحب الثقة الذي تقدمت به ستة أحزاب معارضة ضد دانسيلا، متهمة إياها بعدم الكفاءة، إضافة إلى اخفاق الحكومة في ضخ استثمارات على الصعيد العام.
ومن المقرر أن تقوم دانسيلا بأعمال رئيس الوزراء، وبصلاحيات مقيدة، لحين تشكيل حكومة جديدة. ولن يسمح لها، على سبيل المثال، بإصدار مراسيم عاجلة.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سحب الثقة من دانسيلا من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة، أم أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستنجح في تشكيل حكومة جديدة بدعم من نواب البرلمان الذين انفصلوا عن حزب دانسيلا، الديمقراطي الاجتماعي.
وجرى التصويت بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، بدعم أساسي من الحزب الليبرالي القومي الروماني، المقرب من الرئيس كلاوس يوهانيس.
يأتي سحب الثقة من حكومة دانسيلا في وقت تنتظر فيه المفوضية الأوروبية من بوخارست اقتراح شخصية أخرى لشغل منصب مفوض أوروبي، وهو المنصب المستحق لرومانيا وفقا للوائح المفوضية.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان من حق دانسيلا ترشيح هذه الشخصية بصفتها قائمة بأعمال رئيس الوزراء.
وكانت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي رفضت التصديق على تعيين روفانا بلومب، مرشحة دانسيلا، مفوضة أوروبية، وذلك بسبب ممارسات مشبوهة تتعلق بتمويل حملتها الانتخابية.
وبحسب تقارير إعلامية، رفضت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، هي الأخرى الشخصية التي اقترحتها دانسيلا بدلا عن بلومب، وهو دان نيكا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
طبعًا لا لان المنظومة الموضوعة لا تسمح بذلك فلا البرلمان ولا الحكومة لهما إرادة واستقلال في القرار يمكن لهما ان يقوما بدورهما السياسي حسب القواعد الديمقراطية لان السلطة التقريرية هي في يد طرف اخر لا يعترف لا بالبرلمان ولا بالانتخابات ونتائجها ولا بتصويت الشعب