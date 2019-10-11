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الرئيسية | خارج الحدود | "بريكست" بدون اتفاق يكلف إيرلندا 73 ألف وظيفة

"بريكست" بدون اتفاق يكلف إيرلندا 73 ألف وظيفة

"بريكست" بدون اتفاق يكلف إيرلندا 73 ألف وظيفة
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 15:55

أعلن البنك المركزي الأيرلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق سوف يكلف أيرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.

وذكر البنك في تقريره ربع السنوي الذي صدر في العاصمة دبلن الجمعة أنه إذا ما خرجت بريطانيا من الكتلة الأوروبية بدون اتفاق، فإن معدل البطالة في أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 5.8 بالمئة في 2020 و6.9 بالمئة في 2021.

وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى خمسة بالمئة خلال العامين المقبلين.

وذكر البنك أنه "في حال الخروج بدون اتفاق، سوف تتأثر القنوات الاقتصادية الرئيسية من خلال صدمات تصب معدلات الفائدة والتجارة والاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية".

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