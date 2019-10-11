الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا

هسبريس - رويترز

أفادت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس أنتر "سيُطرح الأمر للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي... هو مطروح على الطاولة بالقطع".

وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة".