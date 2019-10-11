24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الدنمارك تعتزم تطبيق التفتيش على حدود السويد (5.00)

  2. رهانات عقلنة التدبير وتحديات ترشيد النفقات‬ تواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد يحرز جائزة نوبل للسلام (5.00)

  4. 29 عاما على "مجزرة الأقصى" .. جرائم الاحتلال وصمود فلسطين (5.00)

  5. جمعية تُطالب بالتحقيق مع "الرئيس المخلوع" لتعاضدية الموظفين (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 13:40

أفادت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس أنتر "سيُطرح الأمر للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي... هو مطروح على الطاولة بالقطع".

وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.