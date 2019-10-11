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الرئيسية | خارج الحدود | قضاء جنوب إفريقيا يحاكم جاكوب زوما بالفساد

قضاء جنوب إفريقيا يحاكم جاكوب زوما بالفساد

قضاء جنوب إفريقيا يحاكم جاكوب زوما بالفساد
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 14:40

أعلن قاض في جنوب إفريقيا الجمعة أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية "تاليس"، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده.

وقال ويلي سيريتي القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ إن "طلب (...) إسقاط الملاحقات تم رفضه".

وبذلك ستبدأ محاكمة الرئيس السابق الثلاثاء في هذه المدينة الواقعة في شرق دولة جنوب إفريقيا.

ويشتبه بأن زوما (76 عاما) تلقى رشاوى من مجموعة "تاليس" الفرنسية لعقد تسلح بقيمة أربعة مليارات يورو منح في 1999. وكان زوما حينذاك "وزيرا" في الإقليم ثم نائبا لرئيس البلاد.

ودفع زوما المتورط في عدد من قضايا الفساد الى الاستقالة في منتصف فبراير الماضي بعد مواجهة طويلة مع حزبه الحاكم المؤتمر الوطني الإفريقي، وسيريل رامابوزا الذي تولى الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد.

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