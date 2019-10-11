جزائريون يستبقون الانتخابات الرئاسية بالاحتجاج ضد النخبة الحاكمة

هسبريس - رويترز (صور: أ.ف.ب)

تعهد محتجون في الجزائر اليوم الجمعة بمواصلة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في البلاد، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية في دجنبر المقبل، ورافعين لافتات كتبوا عليها "لن نسكت"، و"لسنا مستعدون للتوقف" وأخرى ترفض المشاركة في التصويت.

وقلت أعداد المشاركين في الاحتجاجات من مئات الآلاف في الربيع إلى عشرات الآلاف حاليا لكنها ما زالت تشكل تحديا للسلطات قبل الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر.

ومارست السلطات ضغوطا متزايدة على المتظاهرين في الأسابيع الماضية بنشر المزيد من أفراد الشرطة في محيط الاحتجاجات واعتقال شخصيات في المعارضة.

وفي الوقت نفسه استجابت السلطات لبعض مطالب المحتجين من خلال اعتقال مسؤولين بارزين بتهم فساد.

وحثت هيئة الانتخابات هذا الأسبوع المحتجين على المساعدة في الرقابة على الاقتراع لضمان شفافيته في أحدث محاولة لتهدئة المظاهرات.

ورفضت حركة الاحتجاجات، التي ليس لها قيادات واضحة، إجراء الانتخابات ما دام حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، وقالوا إنها لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في وجودهم.

وقال أكثر من 139 معظمهم شخصيات غير معروفة جيدا إنهم سيخوضون الانتخابات.