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الرئيسية | خارج الحدود | جزائريون يستبقون الانتخابات الرئاسية بالاحتجاج ضد النخبة الحاكمة

جزائريون يستبقون الانتخابات الرئاسية بالاحتجاج ضد النخبة الحاكمة

جزائريون يستبقون الانتخابات الرئاسية بالاحتجاج ضد النخبة الحاكمة
هسبريس - رويترز (صور: أ.ف.ب)
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:00

تعهد محتجون في الجزائر اليوم الجمعة بمواصلة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في البلاد، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية في دجنبر المقبل، ورافعين لافتات كتبوا عليها "لن نسكت"، و"لسنا مستعدون للتوقف" وأخرى ترفض المشاركة في التصويت.

وقلت أعداد المشاركين في الاحتجاجات من مئات الآلاف في الربيع إلى عشرات الآلاف حاليا لكنها ما زالت تشكل تحديا للسلطات قبل الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر.

ومارست السلطات ضغوطا متزايدة على المتظاهرين في الأسابيع الماضية بنشر المزيد من أفراد الشرطة في محيط الاحتجاجات واعتقال شخصيات في المعارضة.

وفي الوقت نفسه استجابت السلطات لبعض مطالب المحتجين من خلال اعتقال مسؤولين بارزين بتهم فساد.

وحثت هيئة الانتخابات هذا الأسبوع المحتجين على المساعدة في الرقابة على الاقتراع لضمان شفافيته في أحدث محاولة لتهدئة المظاهرات.

ورفضت حركة الاحتجاجات، التي ليس لها قيادات واضحة، إجراء الانتخابات ما دام حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، وقالوا إنها لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في وجودهم.

وقال أكثر من 139 معظمهم شخصيات غير معروفة جيدا إنهم سيخوضون الانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdellah abdellah الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:27
الجيش بقيادة قايد صالح .يتلاعب بالدولة الجزاءربة باستمرار ويسلب منه الثروة والحكم ويجعله قاصرا تحت حضانته . وقايد صالح ومحيطه يعلم ان مصيره في حال انتخاب الرءيس الجديد هو المحاكمة والمحاسبة واداء الثمن وكشف ما خفي وكل الكوارث والحقيقة .ولن يقبل ما دام حيا ..وهو يوميا يحرض الجيش في في التكنات ضد الشعب وضد المغرب .. ويفرض بول زريو
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6
2 - الطاهر ميسوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:28
هاد البلاد كانت سبيسيفيك ودابا راها غادا تولي نوميريك. الجزائريين لن ينهكوا من الصدح بأسماء الفاسدين وناهبي الأموال سواء المدنيين أو العسكريين في سلمية و اتحاد تام كل جمعة.القط مشمش نزل على صديقه بشبش. تحية لقصر البخاري من المغرب.
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3
3 - هو انا الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:28
هل هذا حبا في او كرها في الجزائر!
في كلتا الحالتين راكم بالغتم , يعني راكم غالطين!
اهذا كان هذا حباً فهذا جنوناً !
وادا كان هذا كرها فجهلوه مادة في دستوركم و هنيونا !
لماذا لا تهتموا بالدول الخليجية اللدين عتوا في بلادكم الفساد ,حتي اصبح المغربي يستحيي من جنسيته في بعض الدول ,او تهتموا بلاروبيين الدين باعت لهم البلاد , يفعلون ما يحلوا لهم لانهم فوق القنون والمخزن يعفوا عنهم
اجبونا من فضلكم دون سب او شتمهو انا
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4 - العادل الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:46
مقال معروض بشكل موضوعي و حقيقي شكرا هيسبريس .
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0
5 - متتبع الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:59
إذا ما استمر الشعب الجزائري في تمرده، الفريق القايد صالح ومن معه، سيستعين بمادورو و كوبا و خلية سرية تابعة للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا لوضع حد ل "سراق الزيت" في الجزائر!! هذا ما جاء في رسالة سرية متبادلة بين الفريق و مادورو
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6 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 21:14
الرجل القوي سينهزم لامحالة علئ الرغم من انه لازال يناور ويناور لاكنه سينتهي نهاية مذلة في اقرب وقت والمطلوب من الضباط الاحرار من الجيش الجزايري ان ينظموا الى الشعب لينتهي الحراك لمصلحة الشعب على حساب الاقلية القليلة التي تستغل خيرات الوطن دون حسيب ولا رقيب
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7 - magharibi الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 21:23
هنيئا للشعب الجزائري الشقيق بالغد الأفضل الذي ينتظره فمزيدا من الصبر والإصرار حثى إقتلاع آخر مفسد من السلطة وحثى يكون الشعب هو السيد في بلده
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