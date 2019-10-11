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الكرملين يتطلع إلى ترتيب لقاء بين بوتين وترامب
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 17:56
قال الكرملين اليوم الجمعة إنه سيبحث إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي في نوفمبر تشرين الثاني.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد حاليا خطط ملموسة لعقد مثل هذا الاجتماع لكنهم سيعملون على ترتيبه.