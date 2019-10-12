24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)

  2. حمد الله: "رونار الفاشل" سبب رحيلي عن المنتخب (5.00)

  3. ياسين جبار .. مغربي يستثمر في السوق الكوبية (5.00)

  4. قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)

  5. "الطْرابقْ" و"الشّاشية" والمنديل .. لباس النساء الجبليات بشفشاون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بدء تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم في مكة

بدء تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم في مكة

بدء تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم في مكة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:40

بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم، بمكة المكرمة، غرب السعودية ، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

وقال المهندس الاستشاري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في بيان له ، وزع اليوم السبت ، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام .

وأضاف صيرفي، أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلو مترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عصام السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:55
الشعوب تصنع الأسلحة تبتكر لذيها وزن في الامم متحدة الكل يهابها و سعودية أهلكها الحوثيون و ارهبتها ايران تصنع اعلى مصلى العبت بام عينيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - الانصاف السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:59
جزاهم الله خيرا على الاعتناء البالغ، وعلى خدمة الحرمين الشزيفين، وحفظ امنهما. امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
3 - Amazigh musulman السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:02
Et les millions de musulmans qui souffrent à cause de la pauvreté ??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - جعفر السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:05
بطون جياع اليمن وسوريا أولى بهذه البهرجة الخاوية فالله عزوجل جعل كل الأرض مصلى و طهور للمسلمين كل هذا من أجل ،200 مصلي هنا يتبادر لذهن أن هؤلاء المصلون سيكونون من vip
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - ميرو السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:05
إلى المعلق رقم 1 ٠اتحداك ان تقول هذا الكلام لو كان الخبر فيه ان الفاتيكان تعتزم بناء أعلى كنيسة في العالم ٠ العداء للإسلام بجميع تجلياته ٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.