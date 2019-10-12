24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟ (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سويسرا تعلن تدابير جديدة لتعزيز حماية الأقليات
أعلنت الحكومة السويسرية عن تدابير جديدة لحماية الاقليات ستكلف ما يصل إلى 500 ألف فرنك سنويا. وتروم هذه التدابير حماية الأقليات "المعرضة للخطر بشكل خاص" من التطرف المسلح والهجمات الإرهابية.
وأشار بيان صادر عن المكتب الفدرالي للعدل، إلى أنه ستكون هناك مساهمات مالية إضافية لتدابير بناء إضافية، بما في ذلك الجدران الواقية والبوابات الأمنية واجهزة الكاميرا والفيديو لمنع المجمات المحتملة ضد الأقليات المسلمة واليهودية، غير أن المبالغ الإضافية التي قد تنجر عن اللجوء إلى خدمات فرق حراسة لن يتم تمويلها.
وحسب البيان، فان التعديل في هذه التدابير التي أعلن عنها أول أمس الخميس، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وكانت المنظمات الأمنية على المستوى الوطني والكانتوني والبلدي أوصت العام الماضي بتعزيز التعاون بين جهاز المخابرات والشرطة وممثلي الأقليات التي قد تكون معرضة لهجمات المتطرفين المسلحين.