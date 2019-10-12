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كُتّاب وآراء
تأشيرة السياحة لدخول السعودية تتجاوز 49 دولة
كشفت لائحة الزيارة لغرض السياحة في المملكة العربية السعودية، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة "عكاظ " فقد تضمنت اللائحة حاملي جنسيات الدول الأخرى "غير المشمولة بالقرار" ، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من "أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن".
وكشفت اللائحة أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة، غير الحاصلين على التأشيرات من أمريكا وأوروبا وبريطانيا، بإمكانهم أيضًا دخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج.