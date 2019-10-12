24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)
"الطْرابقْ" و"الشّاشية" والمنديل .. لباس النساء الجبليات بشفشاون (5.00)
- قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين - (104)
- المغرب يُرحب بإنشاء آلية عسكرية مشتركة مع المينورسو بالصحراء - (95)
- المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الليبي - (84)
- خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً - (76)
- الملك: أبناك تعطي انطباعا سيئا للمغاربة .. وتغيير العقليات صعب - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين
قضت محكمة جنايات مصرية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.
وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بمنطقة الهرم وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضا إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة إلى" فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نونبر للنطق بالحكم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
يجب ان يجربوا هولاء الدواعش ايضا السلاح الذين يستخدمونه في حق كل المختلفين معهم .
والله ما اضن اﻻ أن اعترافاتهم كانت مكتوبة لهم من طرف المخابرات. كما كانت اعترافات السوداني واﻹردنيين أمام الكذاب - عمر أديب. فحقهم عند الله وتبقى في رقبة القاضي والمفتي.
والله أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.