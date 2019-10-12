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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين

محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين

محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:53

قضت محكمة جنايات مصرية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بمنطقة الهرم وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضا إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة إلى" فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نونبر للنطق بالحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فرانز كافكا السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:05
اصحاب اﻹعدام الذين يطالبون باﻹعدام ... ما رأيكم !!؟ مصر معروفة تطبق اﻹعدام و مع ذلك هذا الحكم لم يردعهم عن ارتكاب جرائمهم اﻹرهابية ... استفيقوا من سباتكم يرحمكم الله ... مهما شددنا العقوبة ف الجريمة ستبقى ... و لكن يمكن التقليل منها عبر الحد من الفوارق الطبقية و ايجاد فرص شغل و تعليم جيد ... اما الدين راكم شفتو الكثير من أئمة المساجد و الدعاة و رقاة اخبارهم و افعالهم عبر المواقع ..
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-8
2 - مواطن مغربي السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:05
هذا هو السلاح والدواء المفيد الدي يليق بالدواعش والاخوان الغير المسلمين وكل التكفيريين ..
يجب ان يجربوا هولاء الدواعش ايضا السلاح الذين يستخدمونه في حق كل المختلفين معهم .
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-5
3 - دنكيشوت شانق الطواحن السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:09
أصعب إعدام هو الاعدام بالشنق ذالك ما ترتعد له فرائس ويَتبوَّل في سرواله من سماعه كل مجرم قاتل
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2
4 - صادق السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:28
ومصروفات الدعوى يؤدونها بعد أو قبل اﻻعدام؟ اسألوا المفتي قبل توقيعه على اﻻعدام.
والله ما اضن اﻻ أن اعترافاتهم كانت مكتوبة لهم من طرف المخابرات. كما كانت اعترافات السوداني واﻹردنيين أمام الكذاب - عمر أديب. فحقهم عند الله وتبقى في رقبة القاضي والمفتي.
والله أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
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2
5 - marocaine السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:32
وإلزامهم بالمصروفات. ????
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