محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 6 متهمين

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة جنايات مصرية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، بمنطقة الهرم وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضا إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة إلى" فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نونبر للنطق بالحكم.