قنبلة من مخلفات الحرب تجلي الآلاف بمدينة ألمانية

هسبريس - د.ب.أ

طالبت السلطات الألمانية نحو 14 ألف شخص في مدينة جوتينجن بمغادرة منازلهم بسبب الاشتباه في وجود قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم المدينة اليوم السبت إن الأمور تسير على نحو جيد للغاية وبهدوء حتى الآن، مضيفا أنه تم إخلاء محطة القطار وتوجيه القطارات بعدم التوقف في جوتينجن.

كما حظرت السلطات الطيران فوق المنطقة التي يُشتبه في وجود قنبلة بها.

وكان عمال بناء عثروا على جسم مشبوه الأسبوع الماضي. ويُرجح خبراء المفرقعات أنه قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وإذا تم تأكيد الاشتباه، سيمكن للخبراء تحديد ما إذا كان سيُجرى إبطال مفعول القنبلة أم تفجيرها تحت السيطرة.

وسيبدأ الخبراء عملهم عقب إتمام عملية الإجلاء. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات حتى الساعة الرابعة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي).