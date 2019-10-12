24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
- هكذا تقلل السمنة والزيادة في الوزن الناتج المحلي لبلدان العالم
- دراسة: تلوث الهواء يقود إلى تساقط الشعر عند البشر
- تعميم "الشباك الوحيد" لرخص التعمير ببني ملال
سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟ (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
- العثماني: "التكنوقراط" إضافةٌ للحكومة .. واستوزار أمكراز "أعجوبة" - (116)
- خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً - (89)
- حمد الله: "رونار الفاشل" سبب رحيلي عن المنتخب - (60)
- هل تحاملت الأمم المتحدة على مصالح المغرب في "تقرير الصحراء"؟ - (54)
- "التجمع الأمازيغي" يدين الهجوم التركي على الأكراد - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتفال رسمي بمناسبة عودة أول رائد فضاء إماراتي
استقبلت الإمارات مساء اليوم السبت رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل محطة الفضاء الدولية.
ووصل المنصوري على متن طائرة خاصة، قادما من موسكو، بعد أن أنهى رحلة علمية على متن محطة الفضاء الدولية استمرت 8 أيام.
وحظي رائد الفضاء باستقبال رسمي وشعبي حافل في مطار الرئاسة بأبوظبي، إذ استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وكبار الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات.
وخلال وصول المنصوري حلقت في الجو طائرات عسكرية، زينت السماء بدخان ملون لتشكل علم الإمارات، فيما اصطف الوزراء وطلاب المدارس وشخصيات عامة بالمطار لمصافحته والترحيب به.
وكان المنصوري قد انطلق نحو محطة الفضاء الدولية يوم 25 شتنبر، وأجرى في المحطة تجارب علمية حول تأثير الفضاء على البشر، وعاد إلى الأرض على متن مركبة "سويوز أم أس 12"، يوم الثالث من أكتوبر .
وخضع المنصوري، بعد عودته لمجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين في مركز "يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء"، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الفضاء على جسده، خصوصا وأنه أول عربي يصل للمحطة الدولية.