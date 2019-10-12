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الرئيسية | خارج الحدود | احتفال رسمي بمناسبة عودة أول رائد فضاء إماراتي

احتفال رسمي بمناسبة عودة أول رائد فضاء إماراتي

احتفال رسمي بمناسبة عودة أول رائد فضاء إماراتي
هسبريس - د .ب .أ
السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:43

استقبلت الإمارات مساء اليوم السبت رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل محطة الفضاء الدولية.

ووصل المنصوري على متن طائرة خاصة، قادما من موسكو، بعد أن أنهى رحلة علمية على متن محطة الفضاء الدولية استمرت 8 أيام.

وحظي رائد الفضاء باستقبال رسمي وشعبي حافل في مطار الرئاسة بأبوظبي، إذ استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وكبار الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات.

وخلال وصول المنصوري حلقت في الجو طائرات عسكرية، زينت السماء بدخان ملون لتشكل علم الإمارات، فيما اصطف الوزراء وطلاب المدارس وشخصيات عامة بالمطار لمصافحته والترحيب به.

وكان المنصوري قد انطلق نحو محطة الفضاء الدولية يوم 25 شتنبر، وأجرى في المحطة تجارب علمية حول تأثير الفضاء على البشر، وعاد إلى الأرض على متن مركبة "سويوز أم أس 12"، يوم الثالث من أكتوبر .

وخضع المنصوري، بعد عودته لمجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين في مركز "يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء"، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الفضاء على جسده، خصوصا وأنه أول عربي يصل للمحطة الدولية.

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