إطلاق للرصاص يخلّف ضحايا وسط كنيسة أمريكيّة

هسبريس - أ.ف.ب

أطلق مسلح النار في كنيسة كانت تشهد مراسيم دفن في بلدة صغيرة في نيو هامشاير، اليوم السبت، متسببًا بإصابة عدد من الأشخاص بجروح قبل إيقافه، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت مسؤولة في الشرطة في الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، ضمن تصريحات لـ"فرانس برس"، إنها لا تزال لا تعرف عدد المصابين أو الدافع وراء إطلاق الرصاص.

ووقع الهجوم في كنيسة "نيو إنغلاند" وسط البلدة التي تسكنها 15 ألف نسمة في أقصى جنوب ولاية نيو هامشاير.