حكومة السودان تقرّر الاستجابة لمطالب أسرة التعليم

هسبريس ـ مُتابعة

اتخذت الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم السبت، حزمة قرارات لتلبية مطالب المعلمين.

وتظاهر المئات من المعلمين في العاصمة الخرطوم احتجاجا على أوضاعهم المتردية.

ودعا المحتجون الحكومة الانتقالية إلى تنفيذ مجموعة مطالب، من بينها تحقيق العدالة وتحسين أوضاع المعلمين، وتغيير إدارات التعليم.

وأفاد بيان صادر عن لجنة المعلمين السودانيين بأن وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، اجتمع مع كل من لجنة المعلمين وقيادات من المجلس المركزي لقوى التغيير ووزير التربية والتعليم لمناقشة مطالب المعلمين.

وأضاف البيان: "جرى الاتفاق على مطالب المعلمين، وتتضمن إعفاء وكيل وزارة التربية والتعليم من منصبه، وإعفاء مديري التعليم في ولايات السودان، وإلغاء العمل يوم السبت ليكون عطلة للمدارس، فضلا عن حل النقابات والاتحادات، وتحقيق العدالة وبحث الفروقات والتشوهات بين راتب المعلم ونظرائه في المهن الأخرى".

وبدأت في السودان، يوم 21 غشت الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا؛ تنتهي بإجراء انتخابات، ويتم تقاسم السلطة خلالها من لدن قوى التغيير والمجلس العسكري.