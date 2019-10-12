اعتقالات وجرحى في احتجاجات "السترات الصفراء"

هسبريس ـ مُتابعة

وقعت مناوشات في احتجاج لحركة "السترات الصفراء" في مدينة تولوز الفرنسية، اليوم السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين.

ووقعت صدامات كذلك في عدة تظاهرات أخرى خرجت في أنحاء عديدة من الجمهورية الفرنسية.

ولم تستمر المسيرة في تولوز أكثر من عدة دقائق قبل أن تملأ سحب الغاز المسيل للدموع شوارع المدينة، ليتفرّق المتظاهرون إلى مجموعات أصغر.

وقال بعض الناشطين إن الشرطة أطلقت الغاز على متظاهرين سلميين، لكن في بعض الحالات كانت عناصر الأمن تردّ على إلقاء بعض المتظاهرين مقذوفات.

وأفادت سلطات الإقليم أن الشرطة أوقفت 17 شخصًا لارتكابهم مخالفات متنوعة؛ وقدّرت عدد المشاركين في تظاهرات تولوز بـ"عدة آلاف"، مشيرة إلى تعرّض متظاهر وشرطي لإصابات طفيفة.

وتعد تولوز معقل حركة "السترات الصفراء"، ولطالما شهدت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكثيراً ما تشير الحركة إلى أن تقديرات الشرطة للأعداد المشاركة في مسيراتها هي أقل بكثير من الواقع.

وشهدت مدينة متز مناوشات كذلك عندما خرج عشرات المتظاهرين، معظمهم شباب ارتدوا اللون الأسود، من مسيرة رئيسية وحاولوا التوجّه إلى طرق المشاة.

وأفادت الشرطة أنهم ألقوا الحجارة وثلاث قنابل حارقة على عناصر الأمن بدون التسبب بإصابات.

من جهة أخرى؛ شارك نحو مئتي شخص بمسيرة في باريس لم يسجّل وقوع أي أحداث خلالها. وخرج نحو مئة شخص في مسيرة في مدينة ليل.