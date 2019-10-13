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الرئيسية | خارج الحدود | مدة طويلة وراء القضبان تنتظر انفصاليّي الكطالان

مدة طويلة وراء القضبان تنتظر انفصاليّي الكطالان

مدة طويلة وراء القضبان تنتظر انفصاليّي الكطالان
هسبريس - رويترز
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 01:50

قال مصدر قضائي إن المحكمة الإسبانية العليا بصدد إدانة زعماء الانفصاليين في إقليم كطالونيا، وإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن 15 عاما لدورهم في محاولة انفصال الإقليم سنة 2017.

وذكر المصدر لـ"رويترز" أن أبرز من يحاكمون، ضمن 12 قياديا من كطالونيا، سيدانون على الأرجح باتهامات مثل التحريض وتبديد أموال عامة، لكن لن تتم إدانة أي منهم بتهمة التمرد، التي تقتضي عقوبة أشد.

وأضاف أن القرار اتخذه أعضاء المحكمة العليا السبعة بالإجماع، وأنه من المتوقع تصديق القضاة على الحكم وإعلانه بعد أيام، مشير ا إلى أنه من المرجح أن يتم ذلك يوم غد الاثنين.

ورفض كبير قضاة المحكمة والمتحدثة باسمها التعليق على التسريبات الإعلامية. وقد يتسبب الحكم في رد فعل حاد في الإقليم، حيث تسببت محاولة الانفصال قبل عامين في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ عشرات السنين.

ودعت أحزاب انفصالية إلى عصيان مدني سلمي حاشد في حالة عدم تبرئة الزعماء الانفصاليين.

وقال بيري أراجونيس، المسؤول الكبير في حزب "اليسار الجمهوري" الانفصالي بكطالونيا، إن عدم تبرئة المتهمين سيكون "ظلما بيّنا".

ونقل الحزب عن أراجونيس قوله: "حاولوا قطع رؤوسنا، والآن يريدون أن تبلغ الأمور ذروتها، لكن ذلك لن يحدث... لن يستطيعوا إخفاء ملايين الانفصاليين في هذا البلد". وقد صرح أراجونيس بذلك خلال إحدى المناسبات التي نظمها الحزب.

غير أن حزب "المواطنين" المناهض للاستقلال، والمنتمي إلى تيار يمين الوسط، طالب رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، بدعم الحكم القضائي الذي طال انتظاره.

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