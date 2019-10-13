وزير المالية يرفض تقديرات أولية للميزانية الكويتيّة

هسبريس - رويترز

أعلن وزير المالية الكويتي، اليوم الأحد، رفض اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع أبريل 2020، بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).

ونقل بيان للوزارة عن نايف الحجرف قوله، أمام ملتقى المالية العامة بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية ،"التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية".

وأضاف المسؤول: "على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية".

تسعى الحكومة الكويتية منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيرا بعد انتخاب البرلمان الحالي في نونبر 2016.

ويعارض كثير من النواب الإجراءات التقشفية؛ ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف في كلمته: "على جميع الجهات تقديم موازنة واقعية وتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم".

وفي يناير الماضي أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصاريف 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020، بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.