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الرئيسية | خارج الحدود | منح نوبل للأدب إلى بيتر هاندكه يثير الغضب بكرواتيا

منح نوبل للأدب إلى بيتر هاندكه يثير الغضب بكرواتيا

منح نوبل للأدب إلى بيتر هاندكه يثير الغضب بكرواتيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 15:55

أعربت وزارة الخارجية الكرواتية عن "الدهشة والحنق" إزاء منح جائزة نوبل للأدب 2019 إلى النمساوي بيتر هاندكه جراء دعمه لسياسة "صربيا الكبرى"؛ التي تعود إلى الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوشيفيتش.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الأمر يتعلق بـ"سياسة تسببت في إندلاع حروب في يوغوسلافيا السابقة وجرائم خطيرة، واعتداء في كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، حيث فقدت أرواح كثيرة وتم طرد العديد من منازلهم، فضلا عن إنعدام أمن كبير في هذا الجزء من أوروبا".

وأوضح المصدر نفسه أن "منح هذا التكريم إلى هاندكه يضر ويشكك في مصداقية الجائزة"، وذكرت الخارجية أيضا أن "هاندكه كان يرفض أحداث تاريخية معلومة، مثل مذبحة سربرنيتسا (1995) وبلغ به الأمر إلى دعم المتورطين فيها".

جدير بالذكر أن منح جائزة نوبل للكاتب النمساوي قد أثار حالة من الغضب في البوسنة والهرسك وكوسوفو؛ لكنه قوبل بارتياح وحماسة في صربيا وجمهورية صرب البوسنة.

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