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الرئيسية | خارج الحدود | موسكو تتهم واشنطن بـ"تقويض عمل الأمم المتحدة"

موسكو تتهم واشنطن بـ"تقويض عمل الأمم المتحدة"

موسكو تتهم واشنطن بـ"تقويض عمل الأمم المتحدة"
هسبريس - إفي
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 16:50

أصبحت منظمة الأمم المتحدة مُجبرة على اتخاذ تدابير تقشفية بسبب عدم سداد أكثر من 50 دولة لمستحقاتها؛ خاصة الولايات المتحدة التي تخطّت ديونها حاجز المليار دولار، وذلك حسبما صرّحت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة التي يترأسها سيرجي لافروف: "أكثر الدول عدم التزاما بدفع مستحقاتها خلال الفترة الأخيرة هي الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تخطت ديونها في ميزانية الأمم المتحدة حاجز المليار دولار"، وأضافت أن "محاولات واشنطن لتقويض عمل المنظمة واضحة للغاية".

وأردفت موسكو: "بجانب السياسة المغرضة التي لا يمكن التنبؤ بها بتقديم تأشيرات دخول الولايات المتحدة لأعضاء الوفود، فإن واشنطن تمارس أيضا ضغوطا مالية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنه بداية من نونبر المقبل ستواجه المنظمة صعوبات في دفع رواتب موظفيها، كما ستتضمن إجراءات التقشف تقليل حجم المستندات المراد ترجمتها، وسيتم ترشيد استخدام الكهرباء وأنظمة التهوية والأمن داخل المبنى.

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