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الرئيسية | خارج الحدود | السودان يبدأ مفاوضات سلام مع الحركات المسلحة

السودان يبدأ مفاوضات سلام مع الحركات المسلحة

السودان يبدأ مفاوضات سلام مع الحركات المسلحة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:15

أعلن السودان أن وفدا رسميا يبدأ، اليوم الاثنين بعاصمة جنوب السودان جوبا، مفاوضات مباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية و"الحركات المسلحة".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس لجنة التفاوض، الفريق أول محمد حمدان دقلو، توجه إلى جوبا على رأس وفد رسمي يضم أعضاء لجنة التفاوض ولجنة الأمن والدفاع من أجل مفاوضات السلام المباشرة مع الحركات المسلحة.

واضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يحضر الجلسة الافتتاحية رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وأعلنت جوبا، مؤخرا، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ووقعت الحكومة السودانية، في 11 شتنبر الماضي، على تفاهمات منفصلة مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة، توطئة للدخول في المفاوضات.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تقدم رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

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