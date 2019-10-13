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الرئيسية | خارج الحدود | سعيّد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72%

سعيّد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72%

سعيّد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72%
هسبريس من الرباط
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:34

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" تفوّق المرشح قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على نسبة 72.3% من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 بالمائة من الأصوات، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وكان سعيّد قد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر في هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني بلغت 60%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ابن المحمدية الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:43
الرجل الصفيح في البيضة يصيح. هنيئا لتونس الخضراء بهذا التقدم نحو ديموقراطية حقيقية. تحية لشعب التونسي من المغرب.
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67
2 - ابن سوس المغربي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:44
الشعب التونسي قرر السير في ركب الديمقراطية الحقيقية دولة الحق والقانون عدالة اجتماعية كرامة الإنسان و مواطنة كاملة مكاين لا حكومة ديكور و لا بوسان اليدين ولا باك صاحبي ، مبروك الشعب التونسي الشقيق
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70
3 - بااات الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:45
لا نريد نتائج استطلاع رأي. نريد نتائج رسمية !!
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16
4 - ismail الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:45
ألف مبروك للشعب التونسي.. نتمنى أن ينتهي الربيع العربي كما انتهى بالمكان مما بدأ
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31
5 - كلنا قيس سعيد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:46
كلنا معك يا قيص من المغرب نحبك في الله ، ونتمنى ان يسيقضو هؤلاء المغاربة
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30
6 - benayad الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:48
نعم الرجل قيس يستحق اكثر من ذلك رجل القانون اذن نقول للشباب التونسي هنيئا لكم
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33
7 - الله أكبر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:48
تونس شاركت بقوة في الانتخابات وانتخبت الكفاءة ، تونس بدأت تجني ثمار الثورة. وستتبعها مصر تماما كما كان التسلسل الزمني في اندلاع الثورة
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20
8 - عباس فريد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:48
هنيئا للشعب التونسي وعقبة للدول المجاورة في شمال إفريقيا !!
هكذا أعطت تًونس العالم وللعرب درسا غير مسبوق في الوعي الديمقراطي واشارة للغرب على ان العرب بإمكانهم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة !!
متى تكون مثل هذه العملية في العالم العربي من المحيط الى الخليج !!؟؟
حقيقة انها بداية الغيث ليتحرر العرب من الانظمة الديكتاتورية والمافيوية والتيوقراطية والقبلية !!
متى تكون الشرعية الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة من اجل الحكم ؟؟
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19
9 - ملاحظ مستقل الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:49
التشخيص الكاريكاتوري الأحزاب المغربية:
-العدالة و التنمية : التلميذ المجتهد لي كيجي هو الأول . و مكيحملوش المدير .
-الأصالة و المعاصرة : ولد المدير ،فالامتحانات كيعاونو المعلم و المفتش و العساس ديال المدرسة و كيجي هو الثاني بزز.
-التقدم و الاشتراكية : التلميذ الكسول لي كيطير فالشفوي و فالكتابي مكيجيبش المعدل.
-الأحرار : ولد الفشوش باه لباس عليه كيدير السوايع كيطير فالفرنساوية و لكن حتى هو ما كيجيبش المعدل.
-الاستقلال : خوتو لكبار كانو كيقراو مزيان لكن هو كيجيب المعدل غير بزز.
-الاتحاد الاشتراكي : كان كيقرا مزيان فالتحضيري دابا ولا عاطيها غير للنقلة.
-الحركة الشعبية : ملاباسش عليه، مكيقراش مزيان، باه ماشي مدير، ايامات الامتحانات مصاحب مع المجتهد، يامات النتائج مصاحب مع ولد المدير، يامات العطلة مصاحب مع لي لباس عليه.
-الاتحاد الدستوري : داك التلميذ لي بحال كاين بحال ماكاينش.
-اليسار الاشتراكي الموحد : يالاه دخل المدرسة قرا مزيان و لكن ما دار والو و ما فهم والو و كيتشكی من المعلم و من المدير و من التلاميذ و من الآباء و الأولياء و من الأمم المتحدة ومن رومبو. ..
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70
10 - رضوانلعللي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:53
ماجمل الديموقراطية اه ثم اه يا بلادي لو كنثم ديموقراطين وكانت النزاهه في الانتخابات ماشي دجاج وبيع ااضمااير لو كانو نوابوبنا نزيهين ماكانت هاد الانتخابات الف مرووووك لسعيد والفين مبروك لتونس
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9
11 - تبييض الأموال وحب السلطة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:54
لا افهم من مرشح متل القروي مدعم من جهات إسرائيلية. حيت كان يشا ر ك يهودي في معظم معاملاته التجارية
وخرج من السجن وهو متهم بالفساد وتبييض الأموال
وضن انه سينجح في الانتخابات. ربما كان يضن ان التونسيين ليس لهم عقول !!!!!!!!
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11
12 - متتبع مغربي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:55
إنه فوز للمرشح الاحتياطي أو الجوكر الإنتخابي لحركة النهضة الإسلاموية و حلفاؤها في الترويكا السابقة بعد احتراق أوراقها شعبيا و سياسيا و قياداتها المرفوضة شعبيا رفضا عارما مطلقا مثل منصف المرزوقي و راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو...
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-17
13 - هنيئا اخواننا التنسيون الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:55
هنيئا لتونس رئيسها الجديد وانتخاباتها النزيهة .
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13
14 - تونس عربية اسلامية الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:58
فازت النهضة في الانتخابات التشريعية وفاز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية يعنى أن تونس عربية اسلامية ولا يمكن تغير هويتها
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6
15 - احرار الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:59
مبروك للشعب التونسي الشقيق الدي صوت بكل حرية وشفافية على ابن الشعب و لفض مرشح البورجوازية والقوى الاستعمارية.
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9
16 - rachid الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:01
bravo les tunisiens vous avez fait preuve de maturité politique. nous espérons prendre le même chemin nous les marocains.
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5
17 - من المغرب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:03
مبروك على التونسيين هدا الإنجاز العظيم
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11
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