سعيّد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72%

هسبريس من الرباط

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" تفوّق المرشح قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على نسبة 72.3% من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 بالمائة من الأصوات، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وكان سعيّد قد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر في هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني بلغت 60%.