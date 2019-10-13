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كُتّاب وآراء
سعيّد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72%
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" تفوّق المرشح قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على نسبة 72.3% من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 بالمائة من الأصوات، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.
وكان سعيّد قد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر في هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني بلغت 60%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
هكذا أعطت تًونس العالم وللعرب درسا غير مسبوق في الوعي الديمقراطي واشارة للغرب على ان العرب بإمكانهم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة !!
متى تكون مثل هذه العملية في العالم العربي من المحيط الى الخليج !!؟؟
حقيقة انها بداية الغيث ليتحرر العرب من الانظمة الديكتاتورية والمافيوية والتيوقراطية والقبلية !!
متى تكون الشرعية الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة من اجل الحكم ؟؟
-العدالة و التنمية : التلميذ المجتهد لي كيجي هو الأول . و مكيحملوش المدير .
-الأصالة و المعاصرة : ولد المدير ،فالامتحانات كيعاونو المعلم و المفتش و العساس ديال المدرسة و كيجي هو الثاني بزز.
-التقدم و الاشتراكية : التلميذ الكسول لي كيطير فالشفوي و فالكتابي مكيجيبش المعدل.
-الأحرار : ولد الفشوش باه لباس عليه كيدير السوايع كيطير فالفرنساوية و لكن حتى هو ما كيجيبش المعدل.
-الاستقلال : خوتو لكبار كانو كيقراو مزيان لكن هو كيجيب المعدل غير بزز.
-الاتحاد الاشتراكي : كان كيقرا مزيان فالتحضيري دابا ولا عاطيها غير للنقلة.
-الحركة الشعبية : ملاباسش عليه، مكيقراش مزيان، باه ماشي مدير، ايامات الامتحانات مصاحب مع المجتهد، يامات النتائج مصاحب مع ولد المدير، يامات العطلة مصاحب مع لي لباس عليه.
-الاتحاد الدستوري : داك التلميذ لي بحال كاين بحال ماكاينش.
-اليسار الاشتراكي الموحد : يالاه دخل المدرسة قرا مزيان و لكن ما دار والو و ما فهم والو و كيتشكی من المعلم و من المدير و من التلاميذ و من الآباء و الأولياء و من الأمم المتحدة ومن رومبو. ..
وخرج من السجن وهو متهم بالفساد وتبييض الأموال
وضن انه سينجح في الانتخابات. ربما كان يضن ان التونسيين ليس لهم عقول !!!!!!!!