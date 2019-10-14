24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية (5.00)

  2. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  3. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

  4. انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" (5.00)

  5. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بوتين: مشاريع بالملايير مع الإمارات والسعودية

بوتين: مشاريع بالملايير مع الإمارات والسعودية

بوتين: مشاريع بالملايير مع الإمارات والسعودية
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 08:28

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات صحافية، إن المملكة العربية السعودية "لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا"، موضحا "لقد ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية".

وأضاف بوتين في تصريحاته لوسائلَ إعلام روسية وعربية، أن زيارته إلى السعودية هي رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، مضيفا "ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا، ولديّ علاقات طيبة مع الملك وولي العهد".

وفي سياق ذي صلة، وعن علاقة روسيا بالإمارات، قال بوتين "وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، "لكنه يبقى غير كاف".

وزاد الرئيس الروسي "تبلغ القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات حوالي 7 مليارات دولار، والإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب، دون مبالغة، دورا يعزز الاستقرار".

كما كشف بوتين، من جهة أخرى، أن روسيا "لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة"، وأضاف "نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية".

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي قد أسسا صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع، وصادقا على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار ما يزيد على 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ويدرس الصندوق الروسي وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد على مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.