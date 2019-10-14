بوتين: مشاريع بالملايير مع الإمارات والسعودية

هسبريس من الرباط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات صحافية، إن المملكة العربية السعودية "لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا"، موضحا "لقد ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية".

وأضاف بوتين في تصريحاته لوسائلَ إعلام روسية وعربية، أن زيارته إلى السعودية هي رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، مضيفا "ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا، ولديّ علاقات طيبة مع الملك وولي العهد".

وفي سياق ذي صلة، وعن علاقة روسيا بالإمارات، قال بوتين "وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، "لكنه يبقى غير كاف".

وزاد الرئيس الروسي "تبلغ القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات حوالي 7 مليارات دولار، والإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب، دون مبالغة، دورا يعزز الاستقرار".

كما كشف بوتين، من جهة أخرى، أن روسيا "لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة"، وأضاف "نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية".

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي قد أسسا صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع، وصادقا على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار ما يزيد على 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ويدرس الصندوق الروسي وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد على مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي.