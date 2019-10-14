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الرئيسية | خارج الحدود | أحكام سجنية ثقيلة ضد دعاة الانفصال بإقليم كتالونيا

أحكام سجنية ثقيلة ضد دعاة الانفصال بإقليم كتالونيا

أحكام سجنية ثقيلة ضد دعاة الانفصال بإقليم كتالونيا
هسبريس - إفي
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:35

حكمت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، بسجن نائب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، أوريول جونكيراس، 13 عاما.

كما أصدرت الهيأة أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما بحق 8 آخرين لإدانتهم بالتمرد وتبديد أموال عامة في إجراء استفتاء انفصال الإقليم عام 2017.

وحُكم على ثلاثة مستشارين سابقين في حكومة إقليم كتالونيا بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة التمرد وتبديد أموال عامة؛ وههم راؤول روميبا وجوردي تورول ودولورز باسا؛ بينما أدين كل من يواكيم فورن وجوسيب تورول بالسجن 10 أعوام لإدانتهم بالتمرد.

كما حُكم على الرئيسة السابقة للبرلمان الكتالوني، كارمي فورديسيل، بالسجن لمدة 11 عاما ونصف، بينما أدين كل من جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت بالسجن لمدة 9 أعوام.

وتم حرمان المدانين التسعة، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا حتى الآن، من ممارسة المهام المرتبطة بأي منصب عام، في حين برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يتمتعون بإفراج مشروط، من جريمة تبديد أموال عامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدو الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:55
حبَّذا لو أنّ المغرب يحدو حدو اسبانيا للحكم على انفصاليي المغرب وهنا أعني مرتزقة البوليزاريو.
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30
2 - المهاجر الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:57
اسبانيا دولة ديمقراطية ومستقلة في قضاءها. . الانفصاليين لم يحترموا دستور البلد واغرقوا كاتالونيا في مشاكل كتيرة ...قوة القانون أقصى كن أي قوة بالعالم. ...يجب أن يكون درسا للمغرب بأن القانون أقوى من كل شيي. ...دستور قوي يكون في أول بنده من حرض او ساعد او .....على انفصال أي جزء من المغرب له عشرون سنة نافذة ....لما وصلنا إلى ما وصلنا في الريف مت مشاكل ....الخ لأن القانون لا يرحم ومن با يحترمه يجز به في غيبات السجون ...
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15
3 - مواطنة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:59
لا توجد ذيمقراطية في أي بلد في العالم
هناك فقط دكتاتوريين أذكياء في الغرب .. مخليين الشعب يعيش على خاطرو و لكن يهضر يرعف
و دكتاتوريين أغبياء .. الي مكرهين بنادم فحياتو بالقمع و الدين و الى هضر يرعف

الاول مامسوقش حيت عايش فوق فيقيق و الثاني العيشة المرة هي الي كاتخليه يهضر و صافي

أما الديموقراطية فهي خيال علمي لا يوجد الا في مفكرة المجانين
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4
4 - Mounir الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:09
هذه نتيجة حتمية لاستيراد أفكار من الخارج بطريقة غبية وتنفيذها بشكل اغبى.فااستفتاء اسكتلندا تم بناء على وعد انتخابي قطعه كامرون امام النخبين البريطانيين وتم الاعداد له جيدا والتنسيق مع حكومة اسكتلندا وليس بإنزال في الشارع العام واللعب على وتر العرقية والقومية التي تجاوزها العقل الأوروبي بصعوبة بعدما كلفته ملايين الأرواح.
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2
5 - اسماعيل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:11
رغم ان الاحكام تعتبر تقيلة لكنها خفيفة في نفس الوقت، لان جل المحكومين سيتمكنون من الخروج من السجن بعض قضاء ربع المدة المحكومة وقد قضو سنتين ولم يتبقى الا بعض شهور لقضاء ربع المدة والقانون الاسباني يخول لهم دلك ان توفرت فيهم الشروط ومن بينها عدم التوفر على سوابق عدلية وحسن السيرة في السجون وتسمى الدرجة التالتة، يعني ان من حقهم قضاء المدة المتبقية خارج السجن من الاتنين حتى الجمعة و بعد مدة سيتمكنون من قضاء كل الايام خارج السجن. وبما انهم في السجن التابع لكتالونيا فالتسهيلات ستكون اكتر لانها تابعة للتدبير الكتلاني وقانونيا ليس للدولة الاسبانية التحكم فيه
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2
6 - أيوب المغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:14
حنا عندنا طالبو غير بمستشفى وجامعة عطاوهم 20 سنة
لأننا دولة الحق والقانون واستقلال القضاء
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-7
7 - الوجدي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:16
ظهر الحق وزهق الباطل. فلم يعد للاسبان حجة علينا في من يوهم نفسه وينادى بالإنفصال في مملكتنا العزيزة .
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6
8 - الله يسترنا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:17
* لوأحتُرِم خيارالإنفصال ، لَكوّنَ كل فرد دولةً ، وبذلك يصبح عدد دول
العالم مساوياً لعدد سكانه .
* لماذا لم يدعم الغرب أو قوى العالم إنفصال إقليم الباسك ؟
* على الأقليات العرقية ،في أي نقطة العالم ، أو المهمشون ، أو المتضررون
لأي سبب من الأسباب ، عوض المطالبة بالإنفصال ، عليهم أن يندمجوا في
أوطانهم ، وأن يحولوا صراعهم إلى المطالبة بحقوقهم في العيش الكريم ،
وأن يكونوا سواسية أمام القانون .
* أما المطالبة بالإنفصال لأي سبب كان ، ستؤدي بالوطن إلى الهلاك بجميع
أطيافه ، وتمة لن ينفعك أيا كان من المحرضين .
*فالوطن الجامع معرض للمخاطر، وما أدراك كيف سيكون بعد تفككه ؟
* نعم للمطالبة بأي حق من الحقوق ، ولا للتفرقة ولا للإنفصال .
* ففي أي دولة في العالم هناك أقليات ،ظلم ، حيف، طبقات . هل من الحرية
أن تقسم أي دولة إلى جنس ،عرق،لون،لغة ، دين ، طبقية إجتماعية ......؟
* الله يسترنا ويحفظنا من كل الموبقات .
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2
9 - Mosi الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:17
ويأتي الحمقى الاسبان الى بلدنا ليعطونا دروسا في حقوق البوليزاريو....
من السعل أن تعطي دروسا وتنتقد الآخرين...ولكن عنذما توضع في حالة من تنتقده فإن ما تقوم به يكون اسواء مما قام به الذي كنت تنتقده و تعطيه الدروس....
اريد أن اسمع المنافق سانشيث ماذا سيقول بعد ان دعى الامم المتحدة الى رعاية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية...وأريد ان ارى جنرالات العصابة وهم يهبون لمساندة الشعب الكاطالوني لتقرير مصيره وتبني اطروحة قادة الانفصال في كاطالونيا و منحهم الدعم المادي و المعنوي اللازم من اجل استقلالهم...اليست هذه عقيدة جنيرالات العصابة في الجزائر...مساندة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها...لماذا تلجم لسانها في هذه الحالة ولماذا تلجم لسانها عن الدفاع عن الشعب الكردي....ام ان الامر متعلق بالمغرب فقط..ايها المنافقون...
فليعطو للشعب القبايلي وللشعب الكاطالوني حق تقرير مصيرهما إن كان المنافقون صادقون....
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6
10 - مواطن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:26
احكام خفيفة بالنظر الى التهمة و هي تمزيق بلد متحد...
اما بالنسبة للديمقراطية ( مواطن ثلاثة ) هي موجودة لكن تكون فقط في فترة الانتخابات كما يقو جون جاك روسو.
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