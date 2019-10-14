24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكرسي والخبز
- بُقع للبيع
- بوليف وتدبير النفايات
- أقصر رجل في المغرب
- أقوى المجموعات المصرفية تتخلى عن مشروع عملة فيسبوك الرقمية
كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)
نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)
"الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)
- انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" - (143)
- رئيس الحكومة يعتبر آثار الزيادات إيجابيّة على المواطنين المغاربة - (131)
- أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي - (103)
- "الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة - (83)
- نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أحكام سجنية ثقيلة ضد دعاة الانفصال بإقليم كتالونيا
حكمت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الاثنين، بسجن نائب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، أوريول جونكيراس، 13 عاما.
كما أصدرت الهيأة أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما بحق 8 آخرين لإدانتهم بالتمرد وتبديد أموال عامة في إجراء استفتاء انفصال الإقليم عام 2017.
وحُكم على ثلاثة مستشارين سابقين في حكومة إقليم كتالونيا بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة التمرد وتبديد أموال عامة؛ وههم راؤول روميبا وجوردي تورول ودولورز باسا؛ بينما أدين كل من يواكيم فورن وجوسيب تورول بالسجن 10 أعوام لإدانتهم بالتمرد.
كما حُكم على الرئيسة السابقة للبرلمان الكتالوني، كارمي فورديسيل، بالسجن لمدة 11 عاما ونصف، بينما أدين كل من جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت بالسجن لمدة 9 أعوام.
وتم حرمان المدانين التسعة، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا حتى الآن، من ممارسة المهام المرتبطة بأي منصب عام، في حين برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يتمتعون بإفراج مشروط، من جريمة تبديد أموال عامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
هناك فقط دكتاتوريين أذكياء في الغرب .. مخليين الشعب يعيش على خاطرو و لكن يهضر يرعف
و دكتاتوريين أغبياء .. الي مكرهين بنادم فحياتو بالقمع و الدين و الى هضر يرعف
الاول مامسوقش حيت عايش فوق فيقيق و الثاني العيشة المرة هي الي كاتخليه يهضر و صافي
أما الديموقراطية فهي خيال علمي لا يوجد الا في مفكرة المجانين
لأننا دولة الحق والقانون واستقلال القضاء
العالم مساوياً لعدد سكانه .
* لماذا لم يدعم الغرب أو قوى العالم إنفصال إقليم الباسك ؟
* على الأقليات العرقية ،في أي نقطة العالم ، أو المهمشون ، أو المتضررون
لأي سبب من الأسباب ، عوض المطالبة بالإنفصال ، عليهم أن يندمجوا في
أوطانهم ، وأن يحولوا صراعهم إلى المطالبة بحقوقهم في العيش الكريم ،
وأن يكونوا سواسية أمام القانون .
* أما المطالبة بالإنفصال لأي سبب كان ، ستؤدي بالوطن إلى الهلاك بجميع
أطيافه ، وتمة لن ينفعك أيا كان من المحرضين .
*فالوطن الجامع معرض للمخاطر، وما أدراك كيف سيكون بعد تفككه ؟
* نعم للمطالبة بأي حق من الحقوق ، ولا للتفرقة ولا للإنفصال .
* ففي أي دولة في العالم هناك أقليات ،ظلم ، حيف، طبقات . هل من الحرية
أن تقسم أي دولة إلى جنس ،عرق،لون،لغة ، دين ، طبقية إجتماعية ......؟
* الله يسترنا ويحفظنا من كل الموبقات .
من السعل أن تعطي دروسا وتنتقد الآخرين...ولكن عنذما توضع في حالة من تنتقده فإن ما تقوم به يكون اسواء مما قام به الذي كنت تنتقده و تعطيه الدروس....
اريد أن اسمع المنافق سانشيث ماذا سيقول بعد ان دعى الامم المتحدة الى رعاية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية...وأريد ان ارى جنرالات العصابة وهم يهبون لمساندة الشعب الكاطالوني لتقرير مصيره وتبني اطروحة قادة الانفصال في كاطالونيا و منحهم الدعم المادي و المعنوي اللازم من اجل استقلالهم...اليست هذه عقيدة جنيرالات العصابة في الجزائر...مساندة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها...لماذا تلجم لسانها في هذه الحالة ولماذا تلجم لسانها عن الدفاع عن الشعب الكردي....ام ان الامر متعلق بالمغرب فقط..ايها المنافقون...
فليعطو للشعب القبايلي وللشعب الكاطالوني حق تقرير مصيرهما إن كان المنافقون صادقون....
اما بالنسبة للديمقراطية ( مواطن ثلاثة ) هي موجودة لكن تكون فقط في فترة الانتخابات كما يقو جون جاك روسو.