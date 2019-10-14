استهداف سائح فرنسي وجندي بطعنات في تونس

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت إذاعات محلية تونسية بتعرض سائح فرنسي وجندي لطعنات بسكين، اليوم الاثنين، بولاية بنزرت شمال البلاد.

ونقلت التقارير أن الحادث وقع في منطقة جرزونة، حيث سدد منفذ الهجوم طعنات على مستوى الرقبة والصدر للمواطن الفرنسي، كما قام بالاعتداء على جندي قبل أن يلوذ بالفرار.