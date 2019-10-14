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الرئيسية | خارج الحدود | فضيحة فساد تطيح بوزير العدل الكوري الجنوبي

فضيحة فساد تطيح بوزير العدل الكوري الجنوبي

فضيحة فساد تطيح بوزير العدل الكوري الجنوبي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:45

استقال وزير العدل الكوري الجنوبي تشو كوك، اليوم الاثنين، على خلفية فضيحة فساد آخذة في التفاقم، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعيينه.

واتهمت المعارضة الوزير بسوء السلوك، حيث يتم التحقيق مع عائلته في ما يتعلق باتهامات حول معاملات مالية مثيرة للشكوك.

وقال تشو البالغ 54 عاما، في بيان، إنه سوف يستقيل حتى لا يمثل عبئا على الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي عينه في شتنبر.

ومن ناحيته قال مون إنه شعر بالأسف لأنه تسبب في خلاف على المستوى الوطني بشأن تعيين تشو، وفقا لمكتبه.

وفي الأسبوع الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإقالة تشو. كما دعوا مون نفسه إلى الاستقالة.

ويجري التحقيق مع عائلة تشو بتهمة الاستثمار في شركة قابضة يشتبه بتورطها في التلاعب بالأسواق ومعاملات غير قانونية.

وتحدثت الجماعات الليبرالية لصالح تشو بوصفه مهندس خطط مون لإصلاح مكتب المدعي العام الوطني. ولكن المحافظين اعتبروه غير مؤهل لهذا المنصب.

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