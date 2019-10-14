24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكرسي والخبز
- بُقع للبيع
- بوليف وتدبير النفايات
- أقصر رجل في المغرب
- أقوى المجموعات المصرفية تتخلى عن مشروع عملة فيسبوك الرقمية
كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)
نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)
"الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)
- انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" - (143)
- رئيس الحكومة يعتبر آثار الزيادات إيجابيّة على المواطنين المغاربة - (131)
- أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي - (103)
- "الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة - (83)
- نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فضيحة فساد تطيح بوزير العدل الكوري الجنوبي
استقال وزير العدل الكوري الجنوبي تشو كوك، اليوم الاثنين، على خلفية فضيحة فساد آخذة في التفاقم، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعيينه.
واتهمت المعارضة الوزير بسوء السلوك، حيث يتم التحقيق مع عائلته في ما يتعلق باتهامات حول معاملات مالية مثيرة للشكوك.
وقال تشو البالغ 54 عاما، في بيان، إنه سوف يستقيل حتى لا يمثل عبئا على الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي عينه في شتنبر.
ومن ناحيته قال مون إنه شعر بالأسف لأنه تسبب في خلاف على المستوى الوطني بشأن تعيين تشو، وفقا لمكتبه.
وفي الأسبوع الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإقالة تشو. كما دعوا مون نفسه إلى الاستقالة.
ويجري التحقيق مع عائلة تشو بتهمة الاستثمار في شركة قابضة يشتبه بتورطها في التلاعب بالأسواق ومعاملات غير قانونية.
وتحدثت الجماعات الليبرالية لصالح تشو بوصفه مهندس خطط مون لإصلاح مكتب المدعي العام الوطني. ولكن المحافظين اعتبروه غير مؤهل لهذا المنصب.