رسميا .. سعيد يدخل "قصر قرطاج" بـ72.71 %

هسبريس - رويترز

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية في بيان أذاعه التلفزيون اليوم الاثنين فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات، وذلك في نتائج أولية رسمية.

وأقر نبيل القروي منافس سعيد بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق اليوم.

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.