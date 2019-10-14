24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  2. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  3. "الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)

  4. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

  5. المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رسميا .. سعيد يدخل "قصر قرطاج" بـ72.71 %

رسميا .. سعيد يدخل "قصر قرطاج" بـ72.71 %

رسميا .. سعيد يدخل "قصر قرطاج" بـ72.71 %
هسبريس - رويترز
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:47

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية في بيان أذاعه التلفزيون اليوم الاثنين فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات، وذلك في نتائج أولية رسمية.

وأقر نبيل القروي منافس سعيد بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق اليوم.

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.