24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/10/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- ضحايا سنوات الرصاص
- بعد خطاب الملك .. "موقع التقدم والاشتراكية" يُفجّر أول جلسة برلمانية
- أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها
- الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح "معرض الفرس"
- إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات
نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)
- حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية - (108)
- "الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة - (83)
- نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا - (79)
- مَطالب بإرجاع رواتب "الوزيرات العاطلات" تلاحق رئيس الحكومة - (72)
- خاليلوزيتش: المنتخب يجتاز مرحلة بناء كبيرة ويحتاج إلى الإصلاح - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الرئيس الأمريكي يتعهّد بتدمير الاقتصاد التركي
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:43
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا.
وقال أيضا إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة.
وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - N.H الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:54
ترامب يقول للعرب كونو عبيدي و أعطيوني ثروات شعوبكم و إلا سأفعل كذا و كذا أمريكا أصبحت أيامها معدودة
2 - amahrouch الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:57
Erdogan arrive à sa fin,la Turquie sera divisée après une guerre civile.Istanbul ne sera pas turque mais bel et bien européenne etc etc
3 - البيضاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:58
من يقترف هده الايام جراءم شنيعة ضد مسلمي الكرد، يستحق اكثر من العقوبة و يجب ان يحاكم في المحاكم الدولية،،
لافرق بينه وبين نتنياهو الصهيوني الدي يرتكب هو الاخر جراءم ضد مسلمي فلسطين.
لافرق بينه وبين نتنياهو الصهيوني الدي يرتكب هو الاخر جراءم ضد مسلمي فلسطين.
تعليق غير لائق
-11
4 - الشيطان يعظ. الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:59
وماذا عن التدخل الأمريكي في كل بلاد الشرق الأوسط وماذا عن سرقته النفط مقابل الغداء أم أن الوحش لا يرى حوافره ولا قرونه
5 - خالد F الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:59
سيدمر تركيا كما دمر كوريا الشمالية. أحوال السياسة هي أحوال الطقس، عند إلقاء مرتفع جوي مع آخر منخفض قد يعطيك عاصفة أو برد أو ثلج أو لا شيء.
6 - kjou الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:00
Je t’aime pas mais bravo Il mérite plus .............................
7 - كنكوني ابا كنكونة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:08
ليلة الدخول الى الاراضي السورية....تهاتف اردوغان مع اترامب....واترامب امر القوات الاميريكية بالانسحاب من المنطقة التي دخلتها تركيا حاليا....واتفق الجيش السوري مع الاتراك لحماية الاراضي السورية واخلائها من الجيش ااتركي...وهاهو اتراب يصرح انه سوف يعيد ااقوات الاميريكية واضعاف الاقتصاد التركي....
السياسة بحر عميق....وهذا اللذي فعله اترانب مع اردوغان هي لعبة القط والفأر....
وبالمغربية اطلع اتاكل الكرموس اجي انزل اشكون
قاليك اطلع التاكل الكرموس.....
المهم اظن اردوغان تسرع....واترامب رجع في كلامه....
السياسة بحر عميق....وهذا اللذي فعله اترانب مع اردوغان هي لعبة القط والفأر....
وبالمغربية اطلع اتاكل الكرموس اجي انزل اشكون
قاليك اطلع التاكل الكرموس.....
المهم اظن اردوغان تسرع....واترامب رجع في كلامه....
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7