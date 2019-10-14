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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي يتعهّد بتدمير الاقتصاد التركي

الرئيس الأمريكي يتعهّد بتدمير الاقتصاد التركي

الرئيس الأمريكي يتعهّد بتدمير الاقتصاد التركي
هسبريس - رويترز
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:43

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا.

وقال أيضا إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة.

وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - N.H الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:54
ترامب يقول للعرب كونو عبيدي و أعطيوني ثروات شعوبكم و إلا سأفعل كذا و كذا أمريكا أصبحت أيامها معدودة
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6
2 - amahrouch الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:57
Erdogan arrive à sa fin,la Turquie sera divisée après une guerre civile.Istanbul ne sera pas turque mais bel et bien européenne etc etc
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-7
3 - البيضاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:58
من يقترف هده الايام جراءم شنيعة ضد مسلمي الكرد، يستحق اكثر من العقوبة و يجب ان يحاكم في المحاكم الدولية،،
لافرق بينه وبين نتنياهو الصهيوني الدي يرتكب هو الاخر جراءم ضد مسلمي فلسطين.
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-11
4 - الشيطان يعظ. الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:59
وماذا عن التدخل الأمريكي في كل بلاد الشرق الأوسط وماذا عن سرقته النفط مقابل الغداء أم أن الوحش لا يرى حوافره ولا قرونه
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16
5 - خالد F الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:59
سيدمر تركيا كما دمر كوريا الشمالية. أحوال السياسة هي أحوال الطقس، عند إلقاء مرتفع جوي مع آخر منخفض قد يعطيك عاصفة أو برد أو ثلج أو لا شيء.
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3
6 - kjou الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:00
Je t’aime pas mais bravo Il mérite plus .............................
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-7
7 - كنكوني ابا كنكونة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 22:08
ليلة الدخول الى الاراضي السورية....تهاتف اردوغان مع اترامب....واترامب امر القوات الاميريكية بالانسحاب من المنطقة التي دخلتها تركيا حاليا....واتفق الجيش السوري مع الاتراك لحماية الاراضي السورية واخلائها من الجيش ااتركي...وهاهو اتراب يصرح انه سوف يعيد ااقوات الاميريكية واضعاف الاقتصاد التركي....
السياسة بحر عميق....وهذا اللذي فعله اترانب مع اردوغان هي لعبة القط والفأر....
وبالمغربية اطلع اتاكل الكرموس اجي انزل اشكون
قاليك اطلع التاكل الكرموس.....
المهم اظن اردوغان تسرع....واترامب رجع في كلامه....
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