الرئيس الأمريكي يتعهّد بتدمير الاقتصاد التركي

هسبريس - رويترز

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وذلك ردا على التوغل التركي في سوريا.

وقال أيضا إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المئة.

وتعهد في بيان بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.