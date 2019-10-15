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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال رؤساء بلديات في تركيا بسبب "حزب العمال"

اعتقال رؤساء بلديات في تركيا بسبب "حزب العمال"

اعتقال رؤساء بلديات في تركيا بسبب "حزب العمال"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:40

اعتقلت السلطات التركية 4 رؤساء بلديات من حزب الشعب الديمقراطي، وعددا من المستشارين، بتهمة "دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني" المحظور من طرف نظام أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن التركي اعتقل أربعة رؤساء بلديات إلى جانب عدد من المستشارين في حملة ضدهم بشبهة "الموالاة للمنظمة الكردية المسلحة".

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى اعتقال رئيس بلدية هكاري، وبلدية يكوسك أوفا التابعة لولاية هكاري، وبلدية أرجيش في ولاية فان، ورئيس بلدية نصيبين في ولاية ماردين.

كما زادت أنه جرى، في نفس التحرك أيضا، اعتقال عدد من مساعدي رؤساء البلديات في ولاية هكاري وفان وماردين.

وأضافت المنابر الإعلامية أن الأمن التركي قام في مدينة بورصة باعتقال 10 أشخاص بتهمة القيام بالدعاية لصالح الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سين الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:58
كل مرة كيبحث على مشكل.ملامح الديكتاتورية باينة فيه .غادي يهدم المجهود لي دارو أتاتورك.
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2 - وجدة المغرب الشرقي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:33
صراحة لطالما كنت من المتعاطفين مع تركيا و اردغان لكن مؤخراً بانلي بلي سيد اردغان فقد العقل ديالو اعتقالات ضد كل من يتجه ضد تيار ديالو... وهادي قمة دكتاتورية... و الأكثر من دلك سيد ولا كيتاجر و يساوم بقضية السوريين وطالبي وستعمالهم كوسيلة لضرب الأكراد اوا الا كنتي راجل ضرب أكراد ديال إيران ولا قديتي غير على سوريا و العراق... متفهمين ان تركيا غير مجبر على استقبال سوريين لكن في المقابل راه خداو الملايير و احنى في المغرب مدازوش 80 مليون اورو...
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