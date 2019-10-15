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كُتّاب وآراء
اعتقال رؤساء بلديات في تركيا بسبب "حزب العمال"
اعتقلت السلطات التركية 4 رؤساء بلديات من حزب الشعب الديمقراطي، وعددا من المستشارين، بتهمة "دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني" المحظور من طرف نظام أنقرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن التركي اعتقل أربعة رؤساء بلديات إلى جانب عدد من المستشارين في حملة ضدهم بشبهة "الموالاة للمنظمة الكردية المسلحة".
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى اعتقال رئيس بلدية هكاري، وبلدية يكوسك أوفا التابعة لولاية هكاري، وبلدية أرجيش في ولاية فان، ورئيس بلدية نصيبين في ولاية ماردين.
كما زادت أنه جرى، في نفس التحرك أيضا، اعتقال عدد من مساعدي رؤساء البلديات في ولاية هكاري وفان وماردين.
وأضافت المنابر الإعلامية أن الأمن التركي قام في مدينة بورصة باعتقال 10 أشخاص بتهمة القيام بالدعاية لصالح الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.