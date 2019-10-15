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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة نيجيريا تحرر محتجزين في مدرسة إسلامية

شرطة نيجيريا تحرر محتجزين في مدرسة إسلامية

شرطة نيجيريا تحرر محتجزين في مدرسة إسلامية
هسبريس - إفي
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 15:56

أطلقت الشرطة النيجيرية سراح 77 شخصا من مركز إسلامي، حيث كانوا محتجزين ومقيدين "في ظروف غير إنسانية" وتعرضوا لانتهاكات، في ثاني مداهمة من نوعها خلال ثلاثة أسابيع وقال سانوسي بوبا، المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا، حيث تقع المدرسة المذكورة في مدينة داورا الحدودية مع النيجر، إن الشرطة عثرت على "67 شخصا تتراوح أعمارهم بين 7 و40 عاما) مقيدين داخل المدرسة، بينما تمكن أكثر من 200 آخرين من الفرار منها.

وأوضح أن "عدد المحتجزين يتجاوز الـ300 ولكنهم تمردوا (الأحد) بسبب المعاملة السيئة وغير الإنسانية التي خضعوا لها. بعضهم تمكن من الفرار، بينما بقي 60 بالداخل".

وتم اعتقال رجل دين من هذه المدرسة (78 عاما) الاثنين إلى جانب اثنين آخرين مشتبه بهما، ووجهت لهم تهم التعذيب وارتكاب انتهاكات جنسية بحق طلاب بالمدرسة.

يأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أسابيع من قيام الشرطة التيجيرية بعملية مماثلة، تحديدا في 26 من سبتمبر الماضي، لتحرير 300 شاب وطفل تعرضوا لاعتداءات مماثلة في مدرسة إسلامية بولاية كادونا القريبة.

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