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كُتّاب وآراء
أمير الكويت يعود إلى بلده بعد رحلة علاج بأمريكا
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما) سيعود إلى بلاده غدا الأربعاء من الولايات المتحدة بعد "استكمال فحوصات طبية" في مستشفى مما اضطره لتأجيل اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويحكم الأمير الكويت العضو في أوبك وحليفة الولايات المتحدة منذ عام 2006 ويقود سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.
وكان مكتب الأمير قال في غشت الماضي دون الخوض في تفاصيل إنه تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في البلاد. وسافر الأمير بعد ذلك للولايات المتحدة لاجتماع مع ترامب لكن الاجتماع ألغي بعد دخوله المستشفى.