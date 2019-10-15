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الرئيسية | خارج الحدود | "تطورات الخليج" تجمع ولي عهد أبوظبي وبوتين

"تطورات الخليج" تجمع ولي عهد أبوظبي وبوتين

"تطورات الخليج" تجمع ولي عهد أبوظبي وبوتين
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:30

شكلت التطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية محور مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات .

وأفاد مصدر رسمي بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء "وجهات النظر حول التطورات في الساحتين الإقليمية والدولية بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص، إضافة الى العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك، ورؤى البلدين تجاهها".

وأضاف المصدر أن مباحثات الشيخ محمد بن زايد وبوتين تناولت أيضا "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها على المستويات كافة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد بالمناسبة أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه البلدان خلال العام الماضي والذي يشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية يعد " بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية – الروسية، وأنه يعبر عن توفر إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب".

من جانبه، أبرز الرئيس بوتين الشراكة القائمة بين روسيا والإمارات "في العديد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أسواق النفط والتعاون في مجال علوم الفضاء".

ووصل بوتين إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم في إطار جولة إقليمية استهلها من العاصمة السعودية الرياض أمس الاثنين.

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