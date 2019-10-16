24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإهمال "يُفْقر" ثراء السياحة الجيولوجية بين إقليمي زاكورة وتنغير
- شباب تونس يتجاذبون الحلم والأمل بعد دخول سعيد "قصر قرطاج"
- حمودي: الانتقال الديمقراطي انتهى .. والمغرب يعيش سلطوية جديدة
- نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة
- اعتقال رؤساء بلديات في تركيا بسبب "حزب العمال"
"المكتب الشريف للفوسفاط" يحتفي في بنجرير بقدرات المرأة القروية (5.00)
الرباح يُبدد المخاوف من فشل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري (5.00)
- المنتخب المغربي يسقط بثلاثية أمام "فهود الغابون" في "وديّة طنجة" - (159)
- نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة - (89)
- 52 ألف تلميذ في المدارس الخصوصية يلتحقون بالتعليم العمومي - (72)
- عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني - (65)
- غضب "متعاقدين" ينطلق بإضراب وطني ومقاطعة الامتحان المهني - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا
اعتقلت شرطة إقليم كتالونيا 30 شخصا بسبب أعمال الشغب التي وقعت أثناء مظاهرات الاستقلاليين في برشلونة، وغيرها من المدن الكبرى في المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا، ضد حكم قضائي يقضي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين.
ووقعت أخطر الأحداث وسط برشلونة بعد تحرك الشرطة ضد محتجين بداعي أنهم "ألقوا الحجارة على قوات الأمن"، كما اتهمهم الأمنيون بـ"إقامة عشرات المتاريس عن طريق إشعال النار وسط تصاعد دخان كثيف".
وتسببت الاشتباكات في سقوط 74 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، 37 منهم في برشلونة، وفقا لنظام الطوارئ الطبية في كتالونيا. بينما قالت مصادر من الشرطة إن الإصابات همت 43 من قوات الأمن الكتالونية.
واضطرت كل من الشرطة الكتالونية المحلية ونظيرتها الوطنية الإسبانية لمواجهة اشتباكات جديدة مع غاضبين في العديد من البلدات بالمنطقة ذاتها، وذلك عقب تنامي الاحتجاجات التي خرجت للتنديد بالحكم القضائي.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد حكمت على تسعة من زعماء الحركة الداعية إلى استقلال كتالونيا، ، أول أمس الاثنين، بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و13 عاما.
وأدين المعنيون بتهم "التحريض على التمرد، وتبديد أموال عمومية في إجراء استفتاء غير شرعي لتقرير المصير، وإعلان برلمان الإقليم استقلالا أحادي الجانب لإقليم كتالونيا"، كل حسب المنسوب إليه.