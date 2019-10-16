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كُتّاب وآراء
تركيا تدفع مئات الأكراد السوريين صوب العراق
وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الاربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون اليوم الأربعاء.
ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غرب العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم "داعش" للبلاد في العام 2014، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس" مسؤول في محافظة دهوك الحدودية مع سوريا.
وأوضح المسؤول ذاته، طالباً عدم كشف هويته للعموم، إن هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة.
من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراقي أنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، قبل أسبوع، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت، نهاية الأسبوع الماضي، بأن "182 كردياً سورياً عبروا الحدود، إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرق سوريا".
ورداً على سؤال عن هؤلاء قال معاون محافظ دهوك للشؤون الإنسانية، إسماعيل أحمد، إنهم "كانوا حصلوا على إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم توجهوا إلى ذويهم قبل وقوع المعارك وحوصروا هناك (...) واليوم تمكنوا من العودة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
شيئ مؤسف أن يحدث هذا تحت أنظار العالم بمنظماته الدوليه وكأننا في عام 1941 بغرب آوروبا حين كانت الحروب تنهشها وليس في عام 2019.
أيعقل بلد مسلم وإن قدم نفسه على أنه جمهوريه علمانيه أن يفعل ذلك بشعب آخر ؟
لا يعني أن تكون لتركيا مشاكل قديمة مع البي بي كي ومشكلة ثلاثة ملايين ونصف لاجئ سوري أن تغزو شمال سوريا بعمق ثلاثين كلم لطرد الشعب الكردي والرمي باللاجئين السوريين مكانهم وعدم إحترام آدميتهم فهؤلاء هربوا من جزار دمشق فتعيدهم تركيا إليه فإما مواطنه جبريه أو براميل متفجره تلقى على رؤوسهم !!!
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أقول لمن لا يزال غارقا في تمجيد تركيا ورئيسها كفى فأنت تعين الظالم على ظلمه وتفرح بمعاناة شعوب عربية وإسلاميه لن تتمنى أن يكون شعبك معهم تحت وطأت الغل والبطش التركي.
هذا الإجراء لا يحل مشكلتهم ، وقد يُـؤَزِّمُ الوضع في المنطقة
برمتها وبجميع أطيافها .
* تهجيرالأكراد أوترحيلهم ولو إلى إيران ، ليس حلاًّ .
*الحل هو دمجهم في أوطانهم وتمتيعهم بجميع حقوقهم ،
بإعتبارهم أبناء وطن واحد و موحد . ولا للتآمروالخيانة.
يجب أن يشمل الوطن الجميع .