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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تدفع مئات الأكراد السوريين صوب العراق

تركيا تدفع مئات الأكراد السوريين صوب العراق

تركيا تدفع مئات الأكراد السوريين صوب العراق
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:45

وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الاربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون اليوم الأربعاء.

ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غرب العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم "داعش" للبلاد في العام 2014، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس" مسؤول في محافظة دهوك الحدودية مع سوريا.

وأوضح المسؤول ذاته، طالباً عدم كشف هويته للعموم، إن هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة.

من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراقي أنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، قبل أسبوع، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت، نهاية الأسبوع الماضي، بأن "182 كردياً سورياً عبروا الحدود، إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرق سوريا".

ورداً على سؤال عن هؤلاء قال معاون محافظ دهوك للشؤون الإنسانية، إسماعيل أحمد، إنهم "كانوا حصلوا على إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم توجهوا إلى ذويهم قبل وقوع المعارك وحوصروا هناك (...) واليوم تمكنوا من العودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مشهور الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:00
هذه الغطرسة التركية ستؤدي لا محالة إلى حروب عرقية وإلى مزيد من التفرقة في الدول العربية التي هي أصلا غير متماسكة، والنتيجة : تهجير قتل تيتيم اغتصاب حقوق....
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2 - محمد سعيد KSA الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:04
السلام عليكم

شيئ مؤسف أن يحدث هذا تحت أنظار العالم بمنظماته الدوليه وكأننا في عام 1941 بغرب آوروبا حين كانت الحروب تنهشها وليس في عام 2019.

أيعقل بلد مسلم وإن قدم نفسه على أنه جمهوريه علمانيه أن يفعل ذلك بشعب آخر ؟

لا يعني أن تكون لتركيا مشاكل قديمة مع البي بي كي ومشكلة ثلاثة ملايين ونصف لاجئ سوري أن تغزو شمال سوريا بعمق ثلاثين كلم لطرد الشعب الكردي والرمي باللاجئين السوريين مكانهم وعدم إحترام آدميتهم فهؤلاء هربوا من جزار دمشق فتعيدهم تركيا إليه فإما مواطنه جبريه أو براميل متفجره تلقى على رؤوسهم !!!

لا حول ولا قوة إلا بالله.

أقول لمن لا يزال غارقا في تمجيد تركيا ورئيسها كفى فأنت تعين الظالم على ظلمه وتفرح بمعاناة شعوب عربية وإسلاميه لن تتمنى أن يكون شعبك معهم تحت وطأت الغل والبطش التركي.
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3 - Ahmed الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:08
Malgrés les misères humaines engendrées par l'offensive turque je pense que cette dérnière était nécéssaire pour empécher la création d'un nouvel état kurde au nord de la syrie a l'instar du kurdistan irakien qui est maintenant un énorme probléme pour l'irak , l'occident encourage les scissions et dissidences dans les pays arabes mais ils sont tous contre contre il s'agit de leurs territoires , le cas de la catalogne , la corse et l'irlande du nord sont des exemples
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4 - الأكراد مجبرون الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:45
* الأكراد مجبرون أو مخيرون ، مُـهَـجَّـرون عن قصد أو غيره ،
هذا الإجراء لا يحل مشكلتهم ، وقد يُـؤَزِّمُ الوضع في المنطقة
برمتها وبجميع أطيافها .
* تهجيرالأكراد أوترحيلهم ولو إلى إيران ، ليس حلاًّ .
*الحل هو دمجهم في أوطانهم وتمتيعهم بجميع حقوقهم ،
بإعتبارهم أبناء وطن واحد و موحد . ولا للتآمروالخيانة.
يجب أن يشمل الوطن الجميع .
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