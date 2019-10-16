تركيا تدفع مئات الأكراد السوريين صوب العراق

هسبريس - أ.ف.ب

وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الاربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون اليوم الأربعاء.

ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غرب العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم "داعش" للبلاد في العام 2014، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس" مسؤول في محافظة دهوك الحدودية مع سوريا.

وأوضح المسؤول ذاته، طالباً عدم كشف هويته للعموم، إن هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة.

من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراقي أنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، قبل أسبوع، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت، نهاية الأسبوع الماضي، بأن "182 كردياً سورياً عبروا الحدود، إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرق سوريا".

ورداً على سؤال عن هؤلاء قال معاون محافظ دهوك للشؤون الإنسانية، إسماعيل أحمد، إنهم "كانوا حصلوا على إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم توجهوا إلى ذويهم قبل وقوع المعارك وحوصروا هناك (...) واليوم تمكنوا من العودة".