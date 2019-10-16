الشيخ صباح يعود إلى الكويت بعد رحلة علاجية

هسبريس ـ مُتابعة

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى بلاده بعد رحلة علاجية كللت بالنجاح؛ حسب وسائل إعلامية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح عاد إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بالنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تكشف الوكالة الرسمية بالتحديد عن مرض أمير الكويت، البالغ من العمر 90 عاما، رغم أنه يبدو في الصور المرفقة مع البيان مرتديا لأنبوب تنفس في الأنف.

وكان في استقبال أمير دولة الكويت ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.