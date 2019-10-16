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الرئيسية | خارج الحدود | الشيخ صباح يعود إلى الكويت بعد رحلة علاجية

الشيخ صباح يعود إلى الكويت بعد رحلة علاجية

الشيخ صباح يعود إلى الكويت بعد رحلة علاجية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:54

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى بلاده بعد رحلة علاجية كللت بالنجاح؛ حسب وسائل إعلامية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح عاد إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بالنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تكشف الوكالة الرسمية بالتحديد عن مرض أمير الكويت، البالغ من العمر 90 عاما، رغم أنه يبدو في الصور المرفقة مع البيان مرتديا لأنبوب تنفس في الأنف.

وكان في استقبال أمير دولة الكويت ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهير الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:13
لا ثقة في الإسان العربي، والدليل أن قادة العرب من المحيط إلى الخليج يذهبون إلى الخارج للعلاج
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2 - عبدالحق الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:25
الحمد لله. من يكون هو وغيره ارجو من الإعلاميين والصحافيين المغاربة التطرق إلى مواضيع تخص المغاربة في كل الميادين وذلك للتثقيف والتنوير وفضح الفساد بجميع أعماله والبحث عن مكامن الخلل في هذه المملكة السعيدة. وشكرا.
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3 - hmido الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:49
هدا هو حال العرب و الاستبداد السلطوي رغم المرض متى ستعطى الشعوب العربية الحق في اتخاذ القرار و اختيار الحكومة بشفافية لتحقيق متطلبات الشعوب
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