حكومة إسبانيا تقترح نقل رفاة فرانكو في مروحية

هسبريس - إفي

أبلغت الحكومة الإسبانية أسرة الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو نيتها في نقل رفات الديكتاتور على متن مروحية من مقبرته في "وادي الشهداء" إلى مقبرة مينجوروبيو في الباردو بمدريد.

وأكدت مصادر من الأسرة الأربعاء لوكالة (إفي) أن اقتراح الحكومة طرح الأسبوع الجاري في اجتماع عقده محامي أسرة فرانكو مع ممثلين للحكومة.

ويقع "وادي الشهداء"، وهو نصب تذكاري على مسافة 50 كلم من مدريد.

وأعلنت الحكومة في 11 من الشهر الجاري في مجلس الوزراء أن استخراج رفات فرانكو سيتم قبل 25 من الشهر الجاري.

واستمرالجنرال فرانكو في السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) حتى وفاته في عام 1975 عندما دفن في النصب التذكاري الذي بني بأمر منه.