وفاة أكثر من 30 معتمرًا في حادث بالسعودية

هسبريس - د.ب.أ

لقي أكثر من 30 معتمرًا حتفهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية مساء اليوم الأربعاء عن مصادر لم تسمها، قولها إن" الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة"؛ مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الحافلة؛ لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.

ولم تكشف الصحيفة عن جنسية المعتمرين المتوفين أو المصابين في الحادث ، الذي يعتبر الأكبر في الفترة الأخيرة.