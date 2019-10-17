الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية مقتل 218 مدنيا جراء العملية العسكرية التركية المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الصحة بالإدارة نفسها أن الهجوم العسكري التركي أسفر، أيضا، عن إصابة 635 من الأشخاص الآخرين.

ووجهت الهيئة ذاتها، وفقا لما أوردته وكالة "هاوار" الكردية السورية، نداء استغاثة إلى المنظمات الأممية لإيقاف الهجمات التركية على مدينة رأس العين من أجل إنقاذ الجرحى.