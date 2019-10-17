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الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 11:16
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل؛ وهي الخطوة المشتهرة إعلاميا بتسمية "بريكست".
وكتب يونكر،في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الاتفاق الجديد عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، وأوصى القمة الأوروبية، المقررة اليوم في بروكسل، بالمصادقة على الاتفاق الجديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - النرويجي الأسمر الخميس 17 أكتوبر 2019 - 11:46
خسارة كبيرة للطرفين، على جميع المستويات الإقتصادية و السياسية
و الإجتماعية و الثقافية، و إنتصار كبير للخطاب الشعبوي القومي الإنفصالي المنغلق المدعوم من الجماعات اليمينية المتطرفة.
أوروبا تنتظرها سنوات عجاف، أمام الإنتكاسات المتكررة للديمقراطية، خاصة بديمقراطياتها العريقة كفرنسا و بريطانيا و ألمانيا، و أمام مخاطر إقتصادية محدقة فالقارة العجوز إقتصادها أيضا أصبح عجوزا، و تلوح أمامها أزمة إقتصادية قد تكون الأسوأ على الإطلاق، خصوصا مع هيمنة الصين على الإقتصاد العالمي.
أوروبا اليوم تعيش أزمة و هزة زلزالية على مستوى التشبت الشعبي بقيم حقوق الإنسان و الديمقراطية، و تراجع الثقة في الدول و الحكومات و مؤسسات الإتحاد الأوروبي، و إكتساح كبير للقوى الشعبوية و اليمينية بين صفوف الطبقات العمالية و الشباب، بل و حتى الطبقات المتوسطة، التي تعتبر صمام أمان للقيم الأوروبية و إستقرار مجتمعاتها، فالطبقة المتوسطة في أوروبا، تعتبر تاريخيا، الفارس الساهر و الحامي للديمقراطية و حقوق الإنسان و السلم الإجتماعي، و تمكن الشعبويين و اليمينيين من إختراق الطبقات المتوسطة بالمجتمعات الأوروبية مؤشر خطير و مفزع.
و الإجتماعية و الثقافية، و إنتصار كبير للخطاب الشعبوي القومي الإنفصالي المنغلق المدعوم من الجماعات اليمينية المتطرفة.
أوروبا تنتظرها سنوات عجاف، أمام الإنتكاسات المتكررة للديمقراطية، خاصة بديمقراطياتها العريقة كفرنسا و بريطانيا و ألمانيا، و أمام مخاطر إقتصادية محدقة فالقارة العجوز إقتصادها أيضا أصبح عجوزا، و تلوح أمامها أزمة إقتصادية قد تكون الأسوأ على الإطلاق، خصوصا مع هيمنة الصين على الإقتصاد العالمي.
أوروبا اليوم تعيش أزمة و هزة زلزالية على مستوى التشبت الشعبي بقيم حقوق الإنسان و الديمقراطية، و تراجع الثقة في الدول و الحكومات و مؤسسات الإتحاد الأوروبي، و إكتساح كبير للقوى الشعبوية و اليمينية بين صفوف الطبقات العمالية و الشباب، بل و حتى الطبقات المتوسطة، التي تعتبر صمام أمان للقيم الأوروبية و إستقرار مجتمعاتها، فالطبقة المتوسطة في أوروبا، تعتبر تاريخيا، الفارس الساهر و الحامي للديمقراطية و حقوق الإنسان و السلم الإجتماعي، و تمكن الشعبويين و اليمينيين من إختراق الطبقات المتوسطة بالمجتمعات الأوروبية مؤشر خطير و مفزع.
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