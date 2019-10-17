الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل؛ وهي الخطوة المشتهرة إعلاميا بتسمية "بريكست".

وكتب يونكر،في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الاتفاق الجديد عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، وأوصى القمة الأوروبية، المقررة اليوم في بروكسل، بالمصادقة على الاتفاق الجديد.