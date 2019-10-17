الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ضمن تصريح لقناة "تلي سينكو" التلفزيونية، إن الحكومة المركزية سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليال.

وأضاف المسؤول الحكومية نفسه، في تصريحه، أن الهدف من هذا الحشد للقوات العمومية هو ضمان الأمن، مع السماح لقوات الشرطة الموجودة في كتالونيا بالراحة.

ويشهد الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا احتجاجات، منذ أيام، إثر إصدار المحكمة العليا أحكاما بسجن تسعة من زعماء انفصال هذه المنطقة عن المملكة الإيبيرية.

وأضرم محتجون النار في سيارات ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، وذلك ضمن تصعيد لشدة الاحتجاجات، بينما قال كيم تورا، زعيم كتالونيا، إنه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره.