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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا

الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 14:35

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ضمن تصريح لقناة "تلي سينكو" التلفزيونية، إن الحكومة المركزية سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليال.

وأضاف المسؤول الحكومية نفسه، في تصريحه، أن الهدف من هذا الحشد للقوات العمومية هو ضمان الأمن، مع السماح لقوات الشرطة الموجودة في كتالونيا بالراحة.

ويشهد الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا احتجاجات، منذ أيام، إثر إصدار المحكمة العليا أحكاما بسجن تسعة من زعماء انفصال هذه المنطقة عن المملكة الإيبيرية.

وأضرم محتجون النار في سيارات ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، وذلك ضمن تصعيد لشدة الاحتجاجات، بينما قال كيم تورا، زعيم كتالونيا، إنه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره.

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1 - diaz med الخميس 17 أكتوبر 2019 - 14:56
النظام الجزاءري مبادؤه الدفاع عن الشعوب لتقرير مصيرها واستقلااها.لازلنا ننتظر ردة فعلها تجاه كاتالونيا.وما راي النظام الجزاءري في قمع وسجن المتضاهرين من لدن السلطات الاسبانية
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