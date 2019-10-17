24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
- الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا
- انقطاع الكهرماء بعين عودة
- الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
- الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
المعارضة تطالب "الحكومة المُعدَّلة" بتقديم برنامج جديد أمام البرلمان (5.00)
- الملك يصدر عفوا على "هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي" - (165)
- إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان - (112)
- لقجع يجتمع بخاليلوزيتش لإحداث تغييرات في الطاقم التقني للمنتخب - (98)
- تراجع أسعار النفط يرحم جيوب المغاربة ويخفض أثمان المحروقات - (89)
- نشطاء: عفو الملك عن الريسوني التفاتة إنسانية وخطوة تصحيحية - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ضمن تصريح لقناة "تلي سينكو" التلفزيونية، إن الحكومة المركزية سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليال.
وأضاف المسؤول الحكومية نفسه، في تصريحه، أن الهدف من هذا الحشد للقوات العمومية هو ضمان الأمن، مع السماح لقوات الشرطة الموجودة في كتالونيا بالراحة.
ويشهد الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا احتجاجات، منذ أيام، إثر إصدار المحكمة العليا أحكاما بسجن تسعة من زعماء انفصال هذه المنطقة عن المملكة الإيبيرية.
وأضرم محتجون النار في سيارات ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، وذلك ضمن تصعيد لشدة الاحتجاجات، بينما قال كيم تورا، زعيم كتالونيا، إنه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره.