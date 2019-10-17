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"داعش" يهاجم مقر احتجاز تابع للأكراد بسوريا
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 16:58
أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مهاجمة مقر احتجاز تابع للمسلحين الأكراد غرب الرقة، في شمال سورية، وقتل ستة من العناصر الكردية.
وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم نفسه أن "مقاتلي الدولة الإسلامية حرروا عددا من المختطفات لدى عناصر حزب العمال الكردستاني... بعد مداهمة مقر في قرية المحمودلي التابعة لناحية الجرنية؛ غربي الرقة".