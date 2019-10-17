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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يهاجم مقر احتجاز تابع للأكراد بسوريا

"داعش" يهاجم مقر احتجاز تابع للأكراد بسوريا

"داعش" يهاجم مقر احتجاز تابع للأكراد بسوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 16:58

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مهاجمة مقر احتجاز تابع للمسلحين الأكراد غرب الرقة، في شمال سورية، وقتل ستة من العناصر الكردية.

وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم نفسه أن "مقاتلي الدولة الإسلامية حرروا عددا من المختطفات لدى عناصر حزب العمال الكردستاني... بعد مداهمة مقر في قرية المحمودلي التابعة لناحية الجرنية؛ غربي الرقة".

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