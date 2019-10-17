24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  4. قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)

  5. "مندوبية التخطيط" ترصد تراجع مستوى المعيشة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تركيا توافق على وقف العمليات العسكرية في سوريا

تركيا توافق على وقف العمليات العسكرية في سوريا

تركيا توافق على وقف العمليات العسكرية في سوريا
هسبريس - متابعة
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 18:45

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا وافقت على وقف العمليات العسكرية في شمال سوريا، وبأن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة كوباني السورية.

وأفاد بنس بأن أمريكا وتركيا ملتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.

ووفق المصدر ذاته، فإن أمريكا تعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج منطقة بعمق 20 ميلا في سوريا، كما أن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - peur americaine sur la turkey الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:16
erdogan sait qu,un petit embargo de la part des usa peut detruire l,economie turk, ,souvenez vous de l,americain de l,eglise qui etait emprisoner en turkey une semaine de l,embargo la lire turc et tomber a50%,,,apres erdogan a lever les mains et il a liberer l,americain, ,,,,,,,c,est l,amerique qui dirige le monde.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - اكدال الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:19
احست تركيا بالخطر و بان السياحة ستتدهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - صلاح الدين الايوبي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:22
يا تركيا افعلي نفس الشيء مع بلغاريا او اليونان اذ استطعت ولكن راكي ذكية يا تركيا وعارفة اشنو كتديري,يا عرب ويا عرب راه تركيا مكتحمل فيكم شعرة وحتى الكتابة غيرتها من العربية الى الحروف اللاتينية,تركيا نعم تركيا الى عطات ليها امريكا الظوء الاخظر راه غادي تحرق كاع الدول العربية ,اما التشتيت ديال سوريا راه شتتها بشار الاسد وباه حافظ الاسد وماشي الاكراد وحتى قط مكيهرب من دار العرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - rachid الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:35
طرامب اهانة اردكان وصفه في الرسالة. بالحمق والان رضخ لاوامر واشطن اين الزعيم الملهم. الدي يتفاخر به اصحاب الاسلام السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - انسحبوا وهم صاغرون ههه الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:42
ههههه أردوغان خاف من أن يُدمر اقتصاده، ألم نقل لكم أن أردوغان يصرخ لدغدغة مشاعر عبدته، ويتراجع بعد أن يُهدد بالدمار، كايخاف مايحشم!!
أينكم ياعبدة أردوغان؟ أينكم يا من تأملون في أن يحرر لكم القدس، هههه، يالله حادكين في دعم الديكتاتور السفاح كيفما كان الحال، انفضحتم يا معشر الإخوان، كنتم تصرخون بأنكم تدافعون عن قيم الإسلام، إلا أنكم تحالفتم مع الشيطان في قتل الأبرياء..
شكرا أمريكا، شكرا أوربا، شكرا لكل من يحب الإنسانية والسلم والسلام. وخسئتم يا معشر الإخوان يا معشر الرجعيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - خسارة مدوية ومهينة لأردوغان الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:50
بل : تركيا أجبرت على وقف التطهير العرقي وإبادة الشعوب، زمن العنتريات إنتهى.
عصا ترامب أخافت المجرم
سيذكر التاريخ ديكتاتورية وجرائم السفاح أردوغان وخسارته المدوية والمهينة وستسجل جرائمه في ميزان سيئاته وكبائره
اللعنة لكل من يقتل ولكل من ينادي بالقتل بدون داع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - hicham الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:08
التهديد بالعقوبات وتحرك قوات الاسد حولت زئير اردوغان الى مواء
اردوغان هو الخاسر الاكبر, لقد شاهدنا ملامح اردوغان التي عبرت عن المهانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.