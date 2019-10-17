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كُتّاب وآراء
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تركيا توافق على وقف العمليات العسكرية في سوريا
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 18:45
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا وافقت على وقف العمليات العسكرية في شمال سوريا، وبأن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة كوباني السورية.
وأفاد بنس بأن أمريكا وتركيا ملتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.
ووفق المصدر ذاته، فإن أمريكا تعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج منطقة بعمق 20 ميلا في سوريا، كما أن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - peur americaine sur la turkey الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:16
erdogan sait qu,un petit embargo de la part des usa peut detruire l,economie turk, ,souvenez vous de l,americain de l,eglise qui etait emprisoner en turkey une semaine de l,embargo la lire turc et tomber a50%,,,apres erdogan a lever les mains et il a liberer l,americain, ,,,,,,,c,est l,amerique qui dirige le monde.
3 - صلاح الدين الايوبي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:22
يا تركيا افعلي نفس الشيء مع بلغاريا او اليونان اذ استطعت ولكن راكي ذكية يا تركيا وعارفة اشنو كتديري,يا عرب ويا عرب راه تركيا مكتحمل فيكم شعرة وحتى الكتابة غيرتها من العربية الى الحروف اللاتينية,تركيا نعم تركيا الى عطات ليها امريكا الظوء الاخظر راه غادي تحرق كاع الدول العربية ,اما التشتيت ديال سوريا راه شتتها بشار الاسد وباه حافظ الاسد وماشي الاكراد وحتى قط مكيهرب من دار العرس.
4 - rachid الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:35
طرامب اهانة اردكان وصفه في الرسالة. بالحمق والان رضخ لاوامر واشطن اين الزعيم الملهم. الدي يتفاخر به اصحاب الاسلام السياسي
5 - انسحبوا وهم صاغرون ههه الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:42
ههههه أردوغان خاف من أن يُدمر اقتصاده، ألم نقل لكم أن أردوغان يصرخ لدغدغة مشاعر عبدته، ويتراجع بعد أن يُهدد بالدمار، كايخاف مايحشم!!
أينكم ياعبدة أردوغان؟ أينكم يا من تأملون في أن يحرر لكم القدس، هههه، يالله حادكين في دعم الديكتاتور السفاح كيفما كان الحال، انفضحتم يا معشر الإخوان، كنتم تصرخون بأنكم تدافعون عن قيم الإسلام، إلا أنكم تحالفتم مع الشيطان في قتل الأبرياء..
شكرا أمريكا، شكرا أوربا، شكرا لكل من يحب الإنسانية والسلم والسلام. وخسئتم يا معشر الإخوان يا معشر الرجعيون
أينكم ياعبدة أردوغان؟ أينكم يا من تأملون في أن يحرر لكم القدس، هههه، يالله حادكين في دعم الديكتاتور السفاح كيفما كان الحال، انفضحتم يا معشر الإخوان، كنتم تصرخون بأنكم تدافعون عن قيم الإسلام، إلا أنكم تحالفتم مع الشيطان في قتل الأبرياء..
شكرا أمريكا، شكرا أوربا، شكرا لكل من يحب الإنسانية والسلم والسلام. وخسئتم يا معشر الإخوان يا معشر الرجعيون
6 - خسارة مدوية ومهينة لأردوغان الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:50
بل : تركيا أجبرت على وقف التطهير العرقي وإبادة الشعوب، زمن العنتريات إنتهى.
عصا ترامب أخافت المجرم
سيذكر التاريخ ديكتاتورية وجرائم السفاح أردوغان وخسارته المدوية والمهينة وستسجل جرائمه في ميزان سيئاته وكبائره
اللعنة لكل من يقتل ولكل من ينادي بالقتل بدون داع.
عصا ترامب أخافت المجرم
سيذكر التاريخ ديكتاتورية وجرائم السفاح أردوغان وخسارته المدوية والمهينة وستسجل جرائمه في ميزان سيئاته وكبائره
اللعنة لكل من يقتل ولكل من ينادي بالقتل بدون داع.
7 - hicham الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:08
التهديد بالعقوبات وتحرك قوات الاسد حولت زئير اردوغان الى مواء
اردوغان هو الخاسر الاكبر, لقد شاهدنا ملامح اردوغان التي عبرت عن المهانة
اردوغان هو الخاسر الاكبر, لقد شاهدنا ملامح اردوغان التي عبرت عن المهانة
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