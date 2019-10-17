تركيا توافق على وقف العمليات العسكرية في سوريا

هسبريس - متابعة

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا وافقت على وقف العمليات العسكرية في شمال سوريا، وبأن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة كوباني السورية.

وأفاد بنس بأن أمريكا وتركيا ملتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا.

ووفق المصدر ذاته، فإن أمريكا تعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج منطقة بعمق 20 ميلا في سوريا، كما أن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق.