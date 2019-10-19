بلجيكا تصنّف مغربيا في قائمة أكثر المبحوث عنهم

متابعة من خالد ملوك

وضعت السلطات الأمنية البلجيكية تاجر مخدرات مغربي، يتحدر من مدينة طنجة، في قائمة أكثر المبحوث عنهم الفارين من العدالة من أجل تهم تتعلق بالاتجار الدولي في الممنوعات، بعدما أصدرت مذكرة اعتقال وتسليم في حقه منذ شهر ماي سنة 2013.

وقالت سلطات بروكسيل إن المغربي رشيد بوعزة، البالغ من العمر 55 عاما، يعد من ضمن أخطر المجرمين الفارين المطلوبين دوليا، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها بغرض إلقاء القبض عليه، الذي هرب من قبضة عناصر الأمن منذ عدة أشهر.

وأورد المصدر الرسمي ذاته أن بوعزة يتزعم عصابة إجرامية استوردت كميات ضخمة من مخدر الكوكايين من جمهورية الدومينيكان إلى بلجيكا عبر ميناء مدينة أنتويرب السياحية، موضحا في السياق نفسه أن المحكمة الجنائية في العاصمة بروكسيل حكمت عليه عام 2013 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وشملت أيضا قائمة أكثر المبحوث عنهم اسم المواطن البلجيكي إدوارد دوني المحكوم بالسجن النافذ لمدة 25 عاما بتهمة القتل، إذ يشكل إلى جانب المغربي بوعزة جزءا من قائمة المطلوبين في البلاد الذين يفوق عددهم 12 مجرما، أغلبهم جرى اعتقاله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية بلجيكية إلى أن دول إسبانيا وألمانيا ورومانيا تعد من بين الوجهات المفضلة للهاربين من العدالة، لاسيما أنه في إمكان هؤلاء المجرمين المبحوث عنهم الاختباء في هذه البلدان حيث تنشط عصابات مختصة في الاتجار الدولي في الممنوعات.