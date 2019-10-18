فرنسا تحبط هجوما جويا على غرار "11 شتنبر"

هسبريس - إفي

أحبطت قوات الأمن الفرنسية مؤخرا هجوما مستوحى من هجمات 11 شتنبر 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

وأوضح الوزير الليلة الماضية في تصريحات لقناة (فرانس 2) أن مخطط الهجوم كان يريد الاستيلاء على طائرة وتحويل مسارها.

وأضاف "هذا الشخص أراد أن يستلهم جريمته من هجمات 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت مركز التجارة العالمي".

وأوضح كاستانير أن هذه الخطة أجهضت قبل الحادث الذي أقدم فيه موظف داخل مقر الشرطة الفرنسية في باريس على قتل أربعة من زملائه بسكين وجرح خامس يوم 3 أكتوبر الجاري، وذلك قبل القضاء عليه بالرصاص.

ووفقا لما أفادته الجمعة شبكة (بي اف ام) التلفزيونية، فإن رجل يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل وأدين يوم 26 شتنبر الماضي بتهمة المشاركة في جريمة إرهابية، مضيفة أنه كان يخطط لهجوم لاحق.

كما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن الشاب المتطرف اعترف شفهيا أثناء استجوابه بعزمه ارتكاب أعمال عنف، وأن أجهزة الاستخبارات قامت باكتشافه لبحثه عن أماكن لـ"شراء" أسلحة.

وأجهضت أجهزة الأمن الفرنسية 60 محاولة لشن هجمات في البلاد منذ عام 2013، وفقا لما صرحه وزير الداخلية لبرنامج "Vous avez la parole".

وأكد الوزير أن أمن المواطن هو "أولوية مطلقة" لحكومته وأشاد بزيادة مخصصات وزارة الداخلية بنسبة 10% من الموازنة للفترة بين عامي 2017 و 2020