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الرئيسية | خارج الحدود | تفجير مسجد يوقع 62 قتيلا على الأقل في أفغانستان

تفجير مسجد يوقع 62 قتيلا على الأقل في أفغانستان

تفجير مسجد يوقع 62 قتيلا على الأقل في أفغانستان
هسبريس - رويترز
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 16:45

قال مسؤولون محليون إن انفجارات وقعت في مسجد بشرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل.

وأفاد عطاء الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار بإن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا، إذ انهار سقف المسجد بالكامل.

وأكد سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار أن أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

من جهته قال مالك محمدي جول شينواري وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار، مضيفا "ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب" مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

بدوره قال تيزاب خان الضابط بالشرطة الذي كان في الخدمة بالمنطقة وقت الانفجارات "كنت أسمع الملا وهو يلقي الخطبة وفجأة أسكت دوي انفجار صوته".

وتابع قائلا "عندما وصلت إلى موقع الحادث كان الناس يحاولون انتشال الجثث والمصابين الذين حوصروا تحت السقف المنهار".

وتسيطر قوات الأمن الأفغانية على منطقة جاودارا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ولحركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية نشاط في بعض أجزاء إقليم ننكرهار الذي يقع على الحدود مع باكستان.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستوى قياسيا في الأشهر الثلاثة الماضية إذ وصل إلى 4313 سقطوا بين قتيل وجريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مجرد وجهة نظر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:04
من فعل هذا لاعلاقة بالاسلام بصريح الآية بمعنى" من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميا"
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4
2 - القلب يدمع دمن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:05
حسبي الله ونعم الوكيل في من أراد لهده الامة الفساد والدمار ورحمة من الله عيهم جميع
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7
3 - محمد المربع الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:11
إن الذين فجروا هذا المسجد وقتلوا وسفكوا دماء المصلين لا يمتون للإسلام بصلة،إما كونهم من مخابرات صهيونية،أو بعض الكلاب الضالة المتشددة،والتي تستبيح دماء المسلمين بغير حق....ألا لعنة الله عليهم في الدنيا والأخرة...
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8
4 - زايد البسام الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:12
لا أعتقد أن مسلما يجرؤ على تفجير كنيسة او كنيس او مسجد ويقتل أناس لا ذنب لهم
انهم صناع الفتن.... من ملل غير الإسلام اكيد!!!
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