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الرئيسية | خارج الحدود | "أمنستي" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

"أمنستي" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

"أمنستي" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا
هسبريس - إفي
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:34

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) القوات التركية والمليشيات المعارضة السورية الموالية لأنقرة، بارتكاب جرائم حرب أثناء العملية العسكرية التركية ضد الأكراد بشمال سوريا.

وفي بيان صدر الجمعة، قال الأمين العام للمنظمة الحقوقية، كومي نايدو إن "القوات العسكرية التركية وحلفاءها تصرفوا بعدم اكتراث قاس تجاه حيوات المدنيين، من خلال شن هجمات فتاكة وغير مشروعة في مناطق سكنية، مأ أدى إلى قتل وإصابة مدنيين".

وأشارت "أمنستي" إلى أنها جمعت "أدلة حاسمة على وقوع هجمات عشوائية ضد مناطق سكنية" منددة بحدوث أعمال قصف في مناطق بها مدارس وسيارات وأهداف غير عسكرية مثل المنازل والمخابز، بالإضافة إلى خطف مدنيين.

وأضاف نايدو أن "تركيا مسؤولة أيضا عن أفعال الجماعات المسلحة التي تدعمها وتسلحها وتقودها. لقد أطلقت تركيا حتى الآن العنان لهذه الجماعات لارتكاب انتهاكات خطيرة في عفرين (شمال شرق) وفي أي مواقع أخرى".

وكانت أنقرة قد بدأت هجوما عسكريا ضد المليشيات الكردية بشمال سوريا في التاسع من أكتوبر الجاري، وتم الإعلان أمس عن اتفاق وقف إطلاق نار عقب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في أنقرة.

ومنذ بداية العملية العسكرية التركية، قتل ما لا يقل عن 218 مدنيا، بينهم 18 طفلا، وأصيب 653 شخصا، وفقا للمصادر الكردية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عاشت تركيا الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:50
عاشت تركيا والطيب أردوغان تحية خالصة لهذا الرجل الشهم
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0
2 - driss الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 19:58
السلام عليكم . وماذا تقول امنستي على الحرب الصهيونية ضد الفلسطنيين والحرب الامريكية على العراق و زيد أزيد....
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4
3 - Hamid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:09
الاخوان المسلمين و الشيعة اخطر من القنبلة النووية
تحالفو مع الناتو وقطر في ليبيا ليقتلو ويدمرو بلدهم
واليوم يتحالفون مع تركيا لقتل ما تبقى من السوريين.
اما تركيا وايران قتلو من السنة ما لم تقتله اسرائيل منذ
60 سنة .......
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4 - شهيد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:11
امنستي لم ترصد جرائم المنظمة الإرهابية، قسد،؟
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0
5 - simo fes الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:19
تركيا الأصل والباقي تقليد.تعيش يحيا أردوغان بصنع جيل قوي يعتمد على نفسه إقتصاديا وعسكريا ليس كحكام العرب اقتصاد من ورق الذل والعار
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-1
6 - الجوكر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:22
لم نسمع امنستي تدافع عن ابادة مسلمي الصين ومسلمي الروهنكا، هده المنظمات انفضحت فهي تمول من الدول الكبرى لتشويه سمعة اي سياسي لا يلبي مصالحها.
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