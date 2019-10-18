24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "السكانير" يفضح شحنة مخدرات بـ"طنجة المتوسط"
- الثقافة وسؤال التنمية اليوم
- ليونيل ميسي: سأعتزل عند عدم القدرة على اللعب
- حول المسألة الانتخابية في فلسطين
- الأسماك .. كنز من الأحماض الذهبية والفيتامينات يحد من أخطر الأمراض
تركيا ومصر وإسبانيا تكبد "حوامض المغرب" خسائر بـ200 مليار (5.00)
ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية (5.00)
- سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟ - (95)
- تركيا ومصر وإسبانيا تكبد "حوامض المغرب" خسائر بـ200 مليار - (94)
- الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات - (93)
- الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية - (49)
- الهيني: العفو عن "هاجر ومن معها" لا يمحو الجريمة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أمنستي" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) القوات التركية والمليشيات المعارضة السورية الموالية لأنقرة، بارتكاب جرائم حرب أثناء العملية العسكرية التركية ضد الأكراد بشمال سوريا.
وفي بيان صدر الجمعة، قال الأمين العام للمنظمة الحقوقية، كومي نايدو إن "القوات العسكرية التركية وحلفاءها تصرفوا بعدم اكتراث قاس تجاه حيوات المدنيين، من خلال شن هجمات فتاكة وغير مشروعة في مناطق سكنية، مأ أدى إلى قتل وإصابة مدنيين".
وأشارت "أمنستي" إلى أنها جمعت "أدلة حاسمة على وقوع هجمات عشوائية ضد مناطق سكنية" منددة بحدوث أعمال قصف في مناطق بها مدارس وسيارات وأهداف غير عسكرية مثل المنازل والمخابز، بالإضافة إلى خطف مدنيين.
وأضاف نايدو أن "تركيا مسؤولة أيضا عن أفعال الجماعات المسلحة التي تدعمها وتسلحها وتقودها. لقد أطلقت تركيا حتى الآن العنان لهذه الجماعات لارتكاب انتهاكات خطيرة في عفرين (شمال شرق) وفي أي مواقع أخرى".
وكانت أنقرة قد بدأت هجوما عسكريا ضد المليشيات الكردية بشمال سوريا في التاسع من أكتوبر الجاري، وتم الإعلان أمس عن اتفاق وقف إطلاق نار عقب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في أنقرة.
ومنذ بداية العملية العسكرية التركية، قتل ما لا يقل عن 218 مدنيا، بينهم 18 طفلا، وأصيب 653 شخصا، وفقا للمصادر الكردية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
تحالفو مع الناتو وقطر في ليبيا ليقتلو ويدمرو بلدهم
واليوم يتحالفون مع تركيا لقتل ما تبقى من السوريين.
اما تركيا وايران قتلو من السنة ما لم تقتله اسرائيل منذ
60 سنة .......