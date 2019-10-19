الكويت تصدر تدابير احترازية لمكافحة تمويل الإرهاب

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت خلال شتنبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت إجراءاتها قبل إتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و19 للمجوهرات.